El PS demana explicacions per les baixes al Cedre

La consellera general del PS Rosa Gili va tramitar ahir una bateria de preguntes al Govern per conèixer la situació del centre sociosanitari el Cedre, especialment pel que fa al seu personal. En aquest sentit, Gili va posar en relleu que tenen constància d’un elevat nombre de baixes entre els treballadors i expressa la «preocupació» per com això pot afectar la qualitat del servei que es presta als residents.



En l’escrit tramitat la socialdemòcrata demana conèixer, en primer lloc, el nombre de residents del centre, informació que es vol tenir amb la distribució per plantes i segons el grau de dependència i els règims d’assistència necessaris. També pregunta «quants d’ells necessiten assistència sanitària constant» i «amb quina periodicitat s’actualitzen els graus de dependència» i «qui ho fa».



Gili recorda que el Cedre «és un centre d’atenció a persones grans i/o discapacitades, que requereixen una atenció sanitària i social, de forma continuada i estable segons la mateixa definició del SAAS». Així, vol saber «tenint en compte aquesta consideració quines ràtios de personal li són aplicables». La consellera també inquireix per «la dimensió de la plantilla global» i demana que es desglossi segons les categories, així com la descripció dels llocs de treball i la llista de les tasques assignades, entre altres preguntes que l’Executiu haurà de respondre per escrit.