Inaugurada la nova àrea de repòs de Torrent Pregó

L’àrea de repòs de Torrent Pregó llueix des d’ahir nova imatge, fruit d’una remodelació en tots els aspectes i que ha comptat amb una partida pressupostària de 159.000 euros. En l’acte d’inauguració, hi va assistir Jordi Torres, ministre d’Ordenament Territorial; el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, i David Palmitjavila , cònsol menor de Canillo. Tal com va explicar el ministre, «aquestes obres eren necessàries i entren dins de les polítiques de millores paisatgístiques encapçales pel Govern». Entre les reformes efectuades, s’hi troba la neteja de l’espai, el seu recondicionament i la instal·lació de nous bancs i taules de fusta destinades al pícnic.



L’àrea de repòs de Torrent Pregó, antigament presentava un berenador i una propietat privada. El ministre va incidir que «des de l’any 1985 no s’hi ha fet cap mena de millora». Pel que fa a la durada dels treballs efectuats han estat de quatre mesos, tot i que l’adjudicació de les obres es van concedir l’any 2018. En aquest sentit, el ministre va justificar la tardança amb unes negociacions amb el propietari de la part privada del terreny, tot i celebrar que la instal·lació estigui llesta pel Dia de Meritxell, aquest diumenge.



El cònsol major d’Encamp, per la seva banda, va destacar el canvi «radical» i «positiu» de l’espai de Torrent Pregó, assegurant que «era una zona on paraven molts cotxes i que servia per usos molt desafortunats», informa l’ANA.