El Ministeri d’Educació tracta un cas d’assetjament escolar el curs passat

El curs 2019-2020 arrenca amb uns 11.000 alumnes en els tres sistemes educatius

La directora de l’Escola Andorrana, Maite Casals, va informar ahir que el curs passat va arribar al Ministeri d’Educació un cas greu per assetjament, que ja va quedar resolt. Malgrat no donar detalls al respecte, Casals va explicar que aquesta mena de situacions es donen normalment entre els joves d’entre 15 i 16 anys perquè és en aquesta edat quan comencen a tenir «més confiança per compartir» els seus sentiments i emocions. La majoria dels conflictes, però, es resolen dins el centre i, tal com indica el protocol el protocol, només arriben al ministeri els més greus. Segons va detallar Casals, des de la direcció de l’Escola Andorrana es «treballa molt» perquè els alumnes «tinguin un referent» dins el professorat a qui poder explicar qualsevol situació de bullying que puguin patir, tant ells com altres companys.

La mediació com a solució

Així, a finals de l’any passat el Govern va impulsar B-resolt, una aplicació mòbil per ajudar als alumnes a denunciar l’assetjament escolar i també a preveure’l. Casals va afegir que existeixen altres mecanismes, com la comissió de mediació on els alumnes són els mediadors. «La mediació entre iguals afavoreix molt la resolució de qualsevol conflicte», va assegurar la directora, tot remarcant que «la idea és que els alumnes treballin des de tutories perquè puguin expressar els aspectes negatius que percebin» en el seu entorn. El curs passat, en un col·lectiu de 400 alumnes, es van activar una desena de mediacions, la majoria dels quals es van provocar per «mals entesos i manca de comunicació».



Però resoldre aquests conflictes no és possible sense la confiança per part dels joves, de manera que l’objectiu dels mestres és escoltar-los fins que ells expliquin el que creguin oportú. «Creiem que els alumnes han de sentir respecte cap als altres alhora que ells també se sentin respectats i vegin com es valora el seu punt de vista. Nosaltres no diem si sí o si no, sinó que els escoltem», va assenyalar Casals.



En el cas dels més petits, els mestres i col·laboradors educatius de les hores de pati i menjador tenen una formació específica per observar les actituds dels alumnes quan estan junts. La directora també va comentar que compten amb un espai de tutoria perquè «des de ben petits denunciïn situacions incòmodes».

Estabilitat global

En total, el nou curs compta amb uns 11.000 alumnes en els tres sistemes educatius, xifra que mostra una estabilitat global. El sistema andorrà, va apuntar Casals, aglotina 4.400 alumnes.



Pel que fa a l’espanyol, la consellera d’Educació Yolanda Varela, va avançar que enguany es comptarà amb entre 620 i 630 alumnes, tot i que durant les pròximes setmanes el nombre podria augmentar perquè la matrícula continua oberta. A més, aquest curs s’aplicarà el sistema plurilingüe a primer d’ESO, que consisteix a fer assignatures en anglès (matemàtiques, biologia i educació física), català (història i geografia) i la resta en castellà.



Respecte al sistema francès, el delegat d’Ensenyament, Denis Dekerle, va informar que s’han inscrit 3.720 alumnes. En el cas del Lycée, s’ha mantingut la tendència dels darrers anys amb un creixement d’uns 50 alumnes per curs.