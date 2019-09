Cauen fins a 15 centímetres de neu a les cotes més altes

Les primeres enfarinades de l’any van fer acte de presència ahir des de primera hora del matí. La forta pluja que va caure durant pràcticament tota la nit va quallar per sobre dels 1.900, tal com va informar el Servei Meteorològic i es va poder apreciar a través de les diferents webcams de les estacions d’esquí. Les xarxes socials es van inundar de fotografies ben blanques, tant de paisatges de muntanya com del centre del Pas de la Casa. A més, les temperatures també van experimentar una forta davallada arreu del país. Les acumulacions més importants, però, es va registraran per sobre de 2400 metres.



Grandvalira es va veure obligada a suspendre totes les seves activitats d’estiu, així com a tancar el restaurant Llac de Pessons, a causa de les condicions meteorològiques. Amb tot, les nevades van tenir poca importància i avui es preveu tornar a la normalitat sense més incidències.



Pel que fa al trànsit, no es va veure especialment afectat en cap punt del Principat. En aquest sentit, cal recordar que fins a l’1 de novembre no és obligatori l’ús d’equipaments especials, tal com indica el Codi de Circulació.

Així, les previsions es van complir i la bossa d’aire fred va deixar precipitacions durant tot al matí arreu del Pirineu. Tot i que avui el temps serà similar, a partir de demà les temperatures remuntaran i a les parròquies centrals es podrien arribar a fregar els 25 graus i divendres, els 30. Durant el cap de setmana es podrien repetir els ruixats, però les temperatures es mantindran a l’alça.