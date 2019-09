El Govern estudiarà les queixes dels usuaris de l’L2, L3 i L4

L’adjudicatària dels lots 2 i 3 de les línies d’autobús –Cooperativa Interurbana i ALSA– va mantenir ahir una reunió amb el Govern per traslladar-li les queixes que han anat sorgint des que va posar-se en marxa la nova xarxa de transport públic el passat 2 de setembre. «Nosaltres hem donat possibles solucions però l’Executiu és qui té la competència i ara es dedicarà a analitzar-les amb detall abans de prendre cap decisió», va informar el gerent de l’UTE Coopalsa, Gabriel Dallerès, tot indicant que va percebre «la intenció de solucionar-ho el més aviat possible» per part de l’Executiu.

De fet, la petició d’ampliar els horaris de l’L4 ja va fer-se efectiva ahir mateix, però ara s’està estudiant modificar els recorreguts i les freqüències. Sense arribar a detallar les seves propostes, Dallerès va reflexionar que «els autobusos han de passar per on hi ha la gent», ja que ara mateix la línia que es dirigeix al Pas de la Casa circula per la carretera de l’Obac, lluny del centre de la ciutat i d’on transiten més persones.

«Els recorreguts no satisfan els usuaris, però cal veure si els canvis que puguin fer-se, arriben a compensar-los», va alertar el gerent de Coopalsa. De tota manera, ja va indicar que les possibles alteracions dels itineraris no haurien d’afectar-los, «ja que els pocs quilòmetres que puguem fer de més o de menys no ens repercutiran econòmicament». Malgrat que aquestes primeres queixes permetran ajustar les noves línies d’autobús, Dallarès va voler recordar que ara compten amb les dades de la plataforma i això els permetrà adaptar-se millor a la realitat, «a més de donar-nos tranquil·litat».