El Govern demana als comuns que facilitin les dades sobre els pisos

El Govern reclama als comuns que facilitin totes les dades per determinar el nombre de pisos buits que hi ha amb la finalitat de resoldre les dificultats per accedir a l’habitatge. El ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, va dir ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que la cessió de dades seria «positiu» per poder «copsar la problemàtica sobre l’habitatge».



Tant el cap de Govern, Xavier Espot, com el ministre de la Presidència, Jordi Gallardo, van adreçar-se als cònsols majors per insistir en la «màxima col·laboració» per tal de donar totes les dades necessàries, després que algunes corporacions encara no ho haguessin fet. De fet, a principis del mes de juliol, s’havia apuntat que només un comú havia traslladat les dades, tot i que recentment Gallardo va dir que n’hi hauria un parell més que també ho farien en els propers dies.



En la trobada amb els comuns, també es va abordar les diferents visites i el recorregut que Emmanuel Macron farà demà per les diferents parròquies, i també es va parlar sobre el fet que l’Executiu pugui participar també a la comissió que els comuns van decidir crear en el marc de la reunió de cònsols per prevenir casos com l’esllavissada davant del Punt de Trobada del passat 10 d’agost.



Segons el Govern, l’objectiu és «centrar-se en el treball de prevenció i alhora valorar possibles modificacions en la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme». Tant Espot com Gallardo van valorar l’entrada en funcionament de les noves línies de busos nacionals, que es van posar en marxa el passat 2 de setembre. En aquest sentit, els dos representants es van comprometre a continuar estudiant les millores per ajustar elservei d’autobusos als suggeriments dels usuaris.

Medicaments magistrals

D’altra banda, el Consell de Ministres va aprovar ahir el decret del Reglament que regula el finançament de les fórmules magistrals per part de la CASS. Amb aquesta aprovació s’actualitza el Reglament del 17 d’abril del 2013 que establia la llista de fórmules finançades per la CASS. Segons el comunicat del Govern, cal tenir present que les fórmules magistrals són medicaments destinats a un pacient individualitzat, preparats pel farmacèutic o sota la seva direcció, per complir expressament una prescripció facultativa detallada dels principis actius inclosos. Per tant, les fórmules tenen la finalitat d’atendre buits terapèutics que no són coberts pels medicaments fabricats industrialment. El Govern destaca que des de la publicació del Reglament ara fa sis anys s’ha observat una evolució important de les tendències de prescripció, un fet que ha motivat que moltes fórmules magistrals que es financen hagin de passar el procediment previ, ja que no es troben incloses en l’esmentada llista.