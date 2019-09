El PS se sent «menystingut» per la proposta pels pisos

El president del PS, Pere López, i la consellera Rosa Gili van comparèixer ahir per denunciar que el Govern «menysté» la proposta de llei que van presentar aquest estiu amb la voluntat d’aportar solucions a la problemàtica de l’habitatge. La formació proposa que el Fons de Reserva de Jubilació inverteixi en habitatges. Segons Gili, el Govern «no entén» quins són els problemes reals de la ciutadania i està més preocupat en «col·locar a tal persona o tal altra en les diferents taules» que va creant entorn del mateix conflicte. Pels socialdemòcrates, la prova rau en l’anunci del projecte de llei de mesures urgents que l’Executiu va fer públic aquest dimarts i que es basarà en la congelació dels preus del lloguer i l’aplicació de l’IPC als salaris a partir del pròxim 1 de gener.



Així mateix, López va anunciar que abans del 10 d’octubre, data prevista pel debat sobre l’admissió a tràmit de la proposta de llei, els socialdemòcrates es reuniran amb diferents col·lectius per intentar aportar solucions. «Ja tenim programades les trobades amb els responsables de la CASS, del fons de reserva de jubilacions, amb l’AGIA i amb l’ABA», va avançar López, tot afegint que també els agradaria conèixer les opinions de la gent gran, del Fòrum de la Joventut i dels sindicats.





Tal com va recordar Gili, l’objectiu de la seva proposta era «diversificar les inversions [públiques] i invertir en totxo, amb la salvaguarda de garantir que no es perdin diners», en referència als 55 milions d’euros del fons de reserva de pensions que es van destinar a inversions borsàries. A més, «la idea» era comprar pisos que necessitessin ser rehabilitats, per així «donar feina a la ciutadania i treballar pel medi ambient».