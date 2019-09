Prop de 350.000 euros al mes pels sous dels alts càrrecs

El Govern destina un total de 349.093 euros al mes a pagar els salaris dels alts càrrecs. Així es desprèn de la resposta de l’Executiu a una pregunta del conseller general de terceravia, Josep Majoral, tot detallant que per alts càrrecs s’entenen «totes aquelles persones que tenen una relació de treball com a conseqüència d’un nomenament previ del Govern desvinculat d’un procés de provisió del lloc de treball a través dels mecanismes d epublicitat i concurrència». És a dir, s’hi englova el sou del cap de Govern (6.801,09 euros bruts al mes), els dels ministres (5.823,07 euros bruts al mes) i el dels secretaris d’Estat (4.966,66 euros mensuals bruts). Tot plegat suma un total de poc més de 4,5 milions d’euros anuals bruts per un total de 71 persones.



Amb la comparativa amb la legislatura anterior, s’observa que el Govern d’Espot es gasta uns 6.000 euros menys en els salaris dels alts càrrecs del que ho feia l’Executiu de Martí. En concret, la legislatura passada la despesa mensual bruta dels càrrecs ascendia a 355.568,15 euros, arribant a un total brut anual de poc més de 4,6 milions d’euros per un total de 74 persones. El sou del cap de Govern en aquell moment era el mateix, 6.801,77 euros bruts, mentre que el de ministres era lleugerament inferior (5.782,59 euros). Pel que fa als sous dels secretaris d’Estat oscil·lava entre els 4.921,83 i els 5.562,56 euros bruts mensuals.

Pel que fa al detall dels càrrecs de cada Govern, es detalla que la legislatura anterior hi havia 10 secretaris d’Estat mentre que actualment n’hi ha 12. El canvi esdevé de la creació de quatre noves secretaries d’Estat i l’eliminació d’unes altres dues. En concret, s’han eliminat la secretari d’Estat d’Administració Pública i la de Relacions Internacionals i s’ha creat la de Medi Ambient i Sostenibilitat –la legislatura passada les mateixes responsabilitats requeien en la figura d’un director general que tenia una remuneració similar–, la de Telecomunicacions i Infraestructures, la d’Afers Europeus i la d’Igualtat i Participació Ciutadana.