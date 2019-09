Sant Julià farà la reunió per la tirolina el proper dia 23

El Comú de Sant Julià de Lòria té previst anunciar avui que el dia 23 hi haurà, finalment, l’esperada reunió de poble per exposar el projecte de la tirolina i del ràfting. Així ho van confirmar ahir fonts de la corporació.



Si finalment es du a terme la trobada amb els veïns de la parròquia, serà l’ocasió perquè el cònsol major, Josep Miquel Vila, pugui posar sobre la taula tots els detalls dels dos grans projectes turístics que fa temps que defensa, però que fins ara no s’han arribat a concretar. Tot plegat, lligat amb una exposició de la situació financera del comú per tenir clar, alhora, què implicaria fer noves inversions i si les arques lauredianes ho poden assumir.



El cònsol compliria, d’aquesta manera, amb el compromís adquirit fa mesos i que algunes veus, les més crítiques amb la gestió comunal, ja començaven a posar en dubte. I és que inicialment s’havia dit que la reunió seria el 2 de juliol, posteriorment es va parlar del 17 de juliol i finalment s’havia dit que seria el 17 de setembre. Tres dates en què mai s’ha arribat a fer res.

Ajornament

Amb tot, en una trobada amb la premsa a finals d’agost, el mandatari va deixar entreveure que tenint en compte la proximitat del final del mandat, la licitació per a la construcció del giny no es faria fins passades les eleccions, un cop hi hagi constituït el nou comú.



Segons va explicar Vila, els motius del retard és que la corporació encara espera tenir el vistiplau del Ministeri de Medi ambient després d’haver presentat els informes elaborats per Ambiotec.



Pel que fa al ràfting, FEDA ha deixat clar que donarà més aigua per a l’activitat i el comú preveia un replantejament de la proposta.