Dallerès admet «un error» en el canvi de tarifes de bus a Canillo

El gerent de Coopalsa (la UTE que va guanyar l’adjudicació dels lots 2 i 3 de les noves línies d’autobús), Gabriel Dallerès, admet que el canvi de tarifes que pateixen els usuaris de Canillo dins mateix del poble en funció de la parada en què baixin és «un error». De fet, va reconèixer que «tot aquest lot està una mica en qüestió». Des que el passat dia 2 es van posar en servei les noves línies, els usuaris de les línies que porten a Canillo i el Pas de la Casa, especialment, han fet arribar les seves queixes per uns horaris i unes freqüències que no consideren adequats, a més d’unes tarifes que no veuen clares.



Dallerès va indicar que «el disseny no ha estat prou encertat» i és per aquest motiu que l’adjudicatària juntament amb el Govern estan treballant per mirar de posar-hi solució. «Nosaltres els podem proposar, però depèn de l’Executiu prendre la decisió», va remarcar.

Tarifes

Una de les qüestions que el Comú de Canillo també ha reclamat canviar és la zonificació que condiciona les tarifes. Actualment, baixar al Palau de Gel o a Aina significa arribar a pagar el doble pel preu del bitllet. «Abans el canvi es feia a Sant Joan de Caselles, però amb el nou sistema, ha canviat. Està clar que és un error, però els conductors no tenen marge de maniobra per poder-ho corregir, perquè la venda de bitllets va lligada a una base de dades informatitzada a la qual només té accés el Govern», va detallar, mostrant-se convençut que «és un tema menor i que segur que es podrà solucionar. Només cal rectificar i que el canvi de zona comenci a partir de Sant Joan de Caselles».

Horari i freqüència

D’altra banda i en relació als horaris i les freqüències, el gerent de Coopalsa va advertir que la situació comporta una «reestructuració del lot». Va reconèixer, també, que les modificacions pel que fa a les sortides, un cop s’han posat en pràctica, «s’ha posat de manifest que els usuaris no han percebut el canvi com una millora, sinó al revés. Per tant, cal mirar-ho perquè l’objectiu és que com a mínim es percebi una lleugera millora respecte a allò que es tenia fins ara».



Dallerès va insistir, però, que per molt que ells entenguin les demandes dels usuaris, la decisió final depèn del Govern. Amb tot, es va mostrar convençut que s’actuarà i que «aviat podrem tenir solucions».

Nous abonaments de les targetes Magna i Blava

Els usuaris de les targetes Magna i Blava ja poden demanar els nous abonaments a partir de demà passat. Segons va informar ahir el Govern mitjançant un comunicat, la nova modalitat de targeta Magna es pot recollir a les dependències del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut o les cases pairals de cada parròquia. Per aconseguir el canvi, únicament cal lliurar la targeta antiga i se’ls donarà la nova. Pel que fa als usuaris de la targeta blava només podran dirigir-se al ministeri per fer el canvi pertinent.



Cal recordar que des de l’Executiu ja es va anunciar que seguint el criteri d’unificació de les noves línies de transport regular de viatgers, s’havia modificat el format físic de les targetes de bus, concretament la Magna i la Blava. El canvi es farà efectiu a partir de dijous, però per fer-ho més còmode i fàcil s’ha decidit que les dues targetes puguin funcionar conjuntament fins a l’1 d’octubre, data en què quedarà com a vàlida només la targeta en el seu nou format.



Pel que fa a aquelles persones que hagin de sol·licitar una nova targeta, que l’hagin perdut o els l’hagin robat, s’han de dirigir al servei de Tràmits del Govern amb una fotografia tipus carnet, el passaport o DNI i el carnet de la CASS.



Cal recordar que la setmana passada ja es va fer efectiva la petició d’ampliar els horaris de l’L4 i actualment s’està revisant també el recorregut i les freqüències, ja que ara mateix la línia que es dirigeix al Pas de la Casa circula per la carretera de l’Obac, lluny del centre de la ciutat i d’on transiten més persones.



Gabriel Dallerès va recordar que ja hi havia el compromís d’escoltar totes les queixes i suggeriments que arribessin un cop les línies es posessin en marxa i, si és possible, mirar d’adaptar-se a les demandes dels usuaris. I és que tal com va recordar el cònsol menor de Canillo, David Palmitjavila, l’objectiu és guanyar usuaris al transport públic.