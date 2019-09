L’aeroport de la Seu acull les proves del sistema GPS

L’aeroport d’Andorra-La Seu acull des d’avui fins dijous les proves del sistema GPS, que ha de permetre als avions aterrar i enlairar-se encara que la visibilitat sigui baixa. Els assajos formen part de tot el procés de validació de les operacions que està duent a terme una empresa suïssa, a petició de l’Agècia Estatal de Seguretat Aèria (AESA), que depèn del govern espanyol. Les proves tenen lloc en un període d’incertesa, després que durant la Trobada Empresarial del Pirineu, que es va celebrar a principis de juny, l’executiu espanyol anunciés una nova demora sobre una possible data per tal que l’aeroport pugui rebre vols comercials amb condicions adverses.

L’Executiu espanyol treballa amb la possibilitat d’anunciar una data el mes d’abril del 2020. L’ambaixador espanyol, Àngel Ros, recorda que els vols de prova són un reclam de l’empresa de Suïssa contractada per fer els estudis de viabilitat i es mostra optimista pel fet que tirin endavant. «Les conseqüències d’una prova poden ser moltes, pot ser que estigui bé o que faci falta arreglar coses», recalca Ros, que apunta que també hi hagi la possibilitat que els experts demanin algunes millores a la infraestructura per garantir la màxima seguretat dels vols. Un cas, segons Ros, podria ser el de la il·luminació.

Aquesta és una de les darreres etapes per les quals ha de passar l’aeroport abans de poder utilitzar aquesta tecnologia de navegació aèria, que ofereix una capacitat de precisió molt alta en els càlculs de posicionament dels avions. Una vegada es donin per vàlids aquests recorreguts, s’enviarà la documentació a la Comissió Interministerial entre Defensa i Foment (CIDEFO) i a l’Agència Estatal de Seguridad Aèria (AESA) per la seva aprovació. Un cop aprovat, l’aeroport estarà preparat per rebre aviació comercial (avions de fins a 50 passatgers o bé mercaderies) amb baixa visibilitat.