Compromís vol explicacions sobre els pisos ocupats a la Seu

El grup municipal de Compromís X La Seu ha demanat, mitjançant una interpel·lació al plenari, que l’Ajuntament urgellenc informi sobre l’estat i les causes de l’actual ocupació de més d’una desena d’habitatges en una finca cèntrica de la ciutat. L’equip de Govern afirma que el cas ja està en mans de les autoritats judicials i policials, alhora que es busca una solució alternativa per a les persones que han perpetrat aquesta irrupció il·legal als pisos.

Àngel Rúbio, regidor de Compromís, va demanar dilluns a l’equip de Govern que expliquin «què pensen fer» amb aquesta situació, que considera «greu». Al respecte, Rúbio va expressar el temor que aquestes ocupacions vagin en augment i això tingui un efecte crida des d’altres ciutats. Per evitar-ho, considera necessari que les administracions implicades obrin una negociació amb el Banc Sabadell, propietari de bona part del bloc (que es va quedar a mig construir arran de la crisi immobiliària) per tal de «reconvertir aquests pisos en habitatges socials». En aquest context, el primer grup de l’oposició lamenta paral·lelament el fet que «des de fa 16 anys, a la Seu no s’ha fet ni un sol pis protegit».

Des de Compromís també consideren preocupant el mètode amb el qual s’estan fent aquestes ocupacions. Segons asseguren per les informacions de què disposen, és «un muntatge complex» i amb finalitats lucratives, en el qual hi ha, al capdavant, una persona que rebenta els panys, en posa de nous i en ven les claus, per imports d’entre 400 i 800 euros. Àngel Rúbio també va alertar que els ocupants «es connecten amb un sol comptador, que no pot aguantar el consum de tots els pisos ocupats, i quan salten els diferencials tornen a posar-ho en marxa, es discuteixen i es barallen».

Per tot plegat, es pregunta què pot passar «quan arribi l’hivern, no hi hagi calefacció i comencin a portar-hi estufes de butà», amb el risc que això comporta. El regidor hi afegia que entre els ocupants hi ha tant gent de la Seu com vinguda de fora; i que, tot i que bona part del bloc pertany al Banc Sabadell, també hi ha propietaris particulars i algun d’ells ha optat per muntar-hi guàrdia pel temor que també ocupin el seu pis, tal com informa RàdioSeu.