Iniciativa per exportar talent nacional a través d’estades

L’objectiu no és només el de portar talent, sinó també exportar-lo. La residència Faber-Andorra és una realitat i la primera resident ja s’hi troba instal·lada. El projecte és en dues direccions i la fita és exportar matèria primera andorrana, amb convenis que permetin que creadors, artistes i intel·lectuals nacionals puguin realitzar estades fora del Principat.

La fita a mitjà termini és portar a terme la iniciativa, a través de la creació d’una xarxa de contactes amb les persones que venen al país i amb els seus centres i universitats. La directora del departament de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, va assegurar en aquesta línia que «volem que aquesta crida sigui a la inversa, que creadors, artistes o intel·lectuals andorrans puguin fer residències en altres llocs, és a dir, poder fer intercanvis reals a través de convenis». La primera ocupant de la residència és la nord-americana Kathleen McNerney, professora emèrita d’estudis hispànics i d’estudis de dones de la Universitat de West Virginia. El seu camp d’estudi durant aquestes tres setmanes serà l’obra de Maria Mercè Marçal, amb l’objectiu final de posar tots els seus poemes en un llibre bilingüe, ja que hi ha molts poemes traduïts a l’anglès i alguns els ha fet ella mateixa. L’interès pels estudis catalans de l’estatunidenca es va produir a través d’Ausiàs March i quan va fer un diccionari d’escriptores espanyoles que no escrivien en castellà, va conèixer personalment a Marçal i va sorgir una relació d’amistat entre totes dues.

Durant el període que estarà a Andorra no descarta «poder fer algun estudi sobre escriptores andorranes com Teresa Colom o Ester Fenoll», ja que McNerney va triar el Principat «per la cultura catalana» i «perquè és l’únic país que oficialment parla català», i també «per la bellesa del lloc». L’arribada de McNerney comporta la finalització de la primera etapa del conveni. Actualment hi ha nou residents més que esperen el seu torn per venir a Andorra i efectuar la seva tasca. El Govern té una partida pressupostària amb unes dietes per cada resident que ve per mantenir-li l’estada. El responsable de l’àrea d’Acció Cultural, Ivan Sansa, va exposar que van intentar que «els primers residents estiguessin circumscrits en l’àrea d’investigació» i que tractaran temes molt diversos, que van des del canvi climàtic, a polítiques de gènere o poesia. Un cop hagin conclòs l’estada, arribaran artistes plàstics, visuals i músics.