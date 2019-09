135 captures i quatre infraccions en la setmana de caça de l’isard

La setmana de la caça de l’isard es va tancar diumenge passat amb un total de 135 animals capturats dels 168 que es podien arribar a abatre. Tal com es va informar des del Govern, però, de totes les captures, quatre van lligades a expedients sancionadors per infraccions diverses. Concretament, dues van ser per capturar dos isards i desplaçar-los d’una manera prohibida. Les altres dues sancions són dobles, per una banda per estar en acció de caça sense ser el titular de la llicència especial i per no ser el titular del permís d’arma vigent, i per l’altra, també per estar en acció de caça sense ser el titular de la llicència especial i per no ser el titular de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat vigent. Segons el comunicat emès des de l’Executiu, cadascuna de les sancions comporta una multa de 2.000 euros per sanció i la inhabilitació durant tres anys de la llicència de caça o per obtenir-la.



El director del Cos de Banders, Miquel Rossell, va explicar que la temporada passada es van registrar només dues sancions i que malgrat que les quatre d’aquest any, sobre els 556 caçadors que van participar de la setmana no representa un volum molt alt, «l’objectiu seria que n’hi hagués zero». Rossell va insistir que els agradaria poder acabar la setmana de l’isard, la temporada de caça i l’any sense infraccions, apuntant que actualment «hi ha moltes facilitats per poder caçar, pràcticament es pot fer els 365 dies a l’any i per tant, no hi hauria d’haver relliscades». Amb tot, va destacar el treball fet de manera conjunta amb la Federació de Caça i Pesca per mirar de corregir aquestes situacions. «Sabem que des del moment que es va constatar la primera infracció van actuar enviant un missatge i demanant que la gent se cenyís a la normativa», va dir.

Selecció

Percentualment, les 135 captures representen el 80,3% dels exemplars permesos, una xifra molt similar a les dades de l’any passat, quan es van abatre el 83,3% dels isards. Els Banders consideren que aquesta situació es pot atribuir al fet que els caçadors cada vegada «són més selectius» a l’hora d’escollir la peça que han d’abatre. «Es busca que la peça sigui un trofeu, no es va a caçar tot el que es troba», va afirmar el director del cos.



D’altra banda, durant la setmana s’han recollit 107 mostres de melsa, 124 mostres conjuntivals i 94 mostres de sang que han permès extreure 32 sèrums per a ser analitzats i poder conèixer de primera mà l’estat sanitari de la cabana d’isards del país. Rossell va voler agrair especialment «la gran col·laboració» dels caçadors perquè «ens han aportat moltes mostres». En aquest sentit i en relació al pestivirus, el director del Cos de Banders considera que no es pot parlar que el virus estigui eradicat, «però sí que amb les dades que tenim fins ara no hi ha res que ens indiqui que n’hi ha presència».