Sense decisió sobre l’afer del personal de confiança

L’assemblea que va celebrar ahir el SEP no va prendre cap decisió, encara, sobre si portar a la Batllia o no l’afer del personal de relació especial. Tant el col·lectiu de docents, com el Sipaag i també el CFPA havien posat el crit al cel en considerar que durant les passades legislatures molts dels càrrecs de confiança acabaven assumint tasques que no els corresponien. La qüestió es va tractar durant l’assemblea però com que va coincidir amb la renovació de la junta, es va decidir esperar a una nova assemblea, quan ja s’hagi fet el traspàs de poders. «La majoria s’ha manifestat a favor i altres en contra, però ho decidirem més endavant», va exposar el secretari general sortint del sindicat, David Garcia.



En canvi, ahir sí que es va poder renovar els càrrecs de la junta del sindicat pels propers dos anys. Anna Mundó és la nova secretària general i està acompanyada per Rubén Monter, Daniel Pérez, Eva Vilana, Susagna Casimiro, Elòdia Giralt i Sandra Ribolleda. Entre els principals objectius tenen el seguiment del desplegament de les lleis de Funció Pública i del Cos d’Educació. Mundó va indicar que també tenen sobre la taula qüestions com la mútua, la jubilació o totes les problemàtiques relacionades amb el col·lectiu d’eventuals.