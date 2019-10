Una segona llar

L’edifici Perecaus es va omplir de vida. El motiu s’ho valia. El Comú de Canillo va fer la inauguració oficial del centre Com a casa, l’espai dedicat a la gent gran de la parròquia per socialitzar-se i mirar de potenciar l’autonomia. Molta gent, bona part els habituals que han complert les taules per compartir dinars des que el mes de maig va obrir les portes.



El cònsol major, Josep Mandicó, va admetre en el seu parlament que quan des de les conselleries de Social i Cultura es va fer la proposta no es va acabar de veure clara, però ahir agraïa la insistència mostrant-se satisfet del resultat. «Avui tenim clar que estem com a casa», afirmava en relació al nom escollit. La zona habilitada a la segona planta de l’edifici Perecaus busca evitar que la gent gran de la parròquia es quedi a casa i menys, si estan sols. «Volem que sigui un lloc de trobada, on es poden fer diverses activitats per promoure l’autonomia i aconseguir que els padrins es puguin estar el màxim de temps al domicili i la parròquia», va destacar la consellera de Social, Rosa Maria Mandicó.



La inauguració es va fer coincidir amb el Dia internacional de la gent gran «perquè volem que sigui un reconeixement cap a ells», va explicar la consellera. Un reconeixement que també va fer el cònsol, recordant que totes aquestes persones «si una cosa han fet, és treballar, per tant, el mínim que podíem fer era deixar-los un espai on es trobin a gust».



Fins ara encara no hi ha cap usuari que hi passi la jornada sencera o mig dia, però el cert és que els dinars en comunitat han tingut força èxit. Rosa Maria Mandicó va xifrar en 91 persones les que hi han assistit fins ara i es va mostrar confiada que ben aviat es pugui complir amb l’objectiu perseguit i que guanyin usuaris de dia sencer.