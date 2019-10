DA entona el «mea culpa» i s’obre a fer canvis a la Llei de la Funció Pública

Demòcrates obre la porta a fer canvis a la reforma de la Llei de la Funció pública, que es va aprovar a finals de la passada legislatura amb polèmica. El grup parlamentari taronja es va reunir ahir amb els diferents sindicats al Consell General per parlar sobre les possibilitats de canviar aspectes de la llei, tot i que de moment es desconeix quins podrien ser. Des del grup demòcrata, que va reconèixer el mea culpa durant les negociacions que es van fer amb els sindicats la passada legislatura, es mostren dialogants però sí que posen sobre la taula una línia vermella: que el sistema sigui sostenible i que totes les mesures que es plantegin es puguin assumir.

L’obertura de l’espai de diàleg també es fa de manera paral·lela amb la ministra de la Funció Pública, Judith Pallarés, que ja s’ha mostrat oberta a canviar aspectes de la llei. El secretari general del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag), Lluís Anguita, celebrava el canvi de tarannà de DA per voler parlar de modificacions dels aspectes de la llei, tot i que reclama tant als taronja com al Govern que les negociacions avancin amb celeritat. «De moment estem parlant de temes generals», va dir Anguita després de la reunió, tot i que admet que «no ens podem passar quatre anys parlant». «Arribarà un punt en què haurem de començar a veure les coss», va recalcar Anguita, que creu que amb aquest pas s’ha demostrat que la llei aprovada a les acaballes del mandat de Toni Martí estava «mal feta» i «mal redactada». De moment, el que sí que en principi s’ha acceptat és que els Bombers puguin participar en l’elaboració dels reglaments d’Interior.

De fet, Anguita es queixa pel fet que el Govern no pot aplicar la llei perquè no hi ha el reglaments fets. Per part dels sindicats, a la reunió hi van assistir representants de l’UsdA, de l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA), de l’Associació de Bombers A118, del Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA), i del Sindicat de Funcionaris de Duana (SFD). Per part del grup parlamentari demòcrata, a la reunió hi van assistir el seu president, Carles Enseñat, i les conselleres generals Ester Molné i Maria Martisella.