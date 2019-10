Segells i postals per viatjar en el temps

Les cartes i les postals encara són vigents, però han quedat del tot relegades des que es van popularitzar els correus electrònics i la missatgeria instantània. Tot es fa molt més proper, i sobretot de pressa. Els segells els quals eren necessaris per enviar-los també es van veure afectats, però aquests segueixen vigents, sobretot pel mercat de negoci que suposa la filatèlia, que mou milers de milions d’euros arreu. No és només cosa de nostàlgics. Tots aquests elements permeten conèixer la història d’una societat, i en aquest aspecte es basa Philandorre, exposició filatèlica, una mostra que des d’ahir es pot veure al cap de casa de la Casa de la Vall.

Saber més del passat d’Andorra a través de la filatèlia. D’això tracta la mostra, que compta amb 135 targetes postals que van de 1902 a 1930, cedides per un col·leccionista que en té més de 30.000. I totes del Principat. També hi ha segells, taxes hoteleres i postals, i panells que «reflecteixen de molt a prop el que és l’existència del Consell de la Terra», com assenyala Enric Riba, president de la Comissió Internacional de Filatèlia Andorrana, i que s’ha encarregat d’organitzar l’exposició. Tot i no ser col·leccionista, «he après molt dels qui sí ho són». Durant 32 anys va ser el director de l’oficina de turisme d’Andorra a París i allí va fer les coneixences que ha mantingut fins avui dia. Durant dues dècades, cada tardor Philandorre organitzava una exposició a la seu de la capital francesa. Riba lamenta que «les noves generacions no continuïn» la tradició col·leccionista, ja que «estan per altres coses». La mitjana d’edat dels assistents a l’acte inaugural de la mostra ho evidenciava.

Philandorre celebra fins diumenge una trobada i l’assemblea general amb els seus membres. Actualment en són 156, i al país hi són presents una trentena. L’exposició es troba integrada en els actes del 600è aniversari del Consell de la Terra, organisme antecedent del Consell General. La Síndica General, Roser Suñé, destaca que «la filatèlia és una excel·lent manera de conèixer i aprendre», i les persones que en són col·leccionistes, són «gent que té coneixements històrics i geogràfics molt importants», com ella va poder comprovar per tradició familiar, i que li va servir per adquirir coneixements. Els elements que es poden veure a l’exposició de la Casa de la Vall permeten observar bona part de la història d’Andorra del segle passat. És una font que cal aprofitar, perquè segons Suñé, «només coneixent el passat es pot construir un futur per als nostres ciutadans».