Arrenca la fase de prova d’app per al transport públic mou_t_b

Una trentena d’usuaris del transport públic començaran a provar a partir del proper dilluns l’aplicació mou_t_b en la seva fase de prova. Aquesta etapa prèvia al llançament de l’aplicació per al públic en general té l’objectiu que els voluntaris facin arribar els seus comentaris i suggeriments per millorar el producte abans que es posi en funcionament. FEDA ofereix als usuaris del transport públic l’oportunitat de ser voluntaris a través de les xarxes socials.



En aquesta primera fase, l’aplicació està orientada específicament als usuaris del transport públic, ja que és el primer servei que s’ha incorporat. Actualment, ja es pot consultar el recorregut més adient per anar d’un punt a un altre dins del Principat fent servir les línies de transport públic nacional; a més, també informa de l’horari previst d’arribada de l’autobús i de la durada del trajecte.



L’aplicació, que s’ha concebut com una plataforma de mobilitat intermodal, integrarà en les següents fases altres modalitats de mobilitat sostenible com els punts de càrrega de vehicles elèctrics, les parades de servei de bicicleta elèctrica compartida, Cicland, i també informació dels aparcaments del país. La finalitat és poder permetre una mobilitat més fàcil i sostenible.