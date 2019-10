Encamp renuncia a comprar el Prat Gran i busca nou espai per al parc

El Comú d’Encamp no comprarà els terrenys del Prat Gran. Així es va anunciar ahir mitjançant un comunicat conjunt entre la corporació i la propietat dels terrenys (Casa Areny) en el qual la corporació admet que ha pres la decisió després de constatar que «no comptava amb el suport que requereix una operació d’aquesta importància». Així doncs, les dues parts han tancat un acord sobre els termes de la finalització del contracte d’arrendament de l’espai i procedir al trasllat de les instal·lacions i equipaments que hi ha actualment a la zona i que feia 23 anys que oferien una zona de lleure als encampedans. Tot i així, la parròquia conserva la fracció de terreny corresponent a la cessió obligatòria que marca la normativa urbanística i alhora guanya una nova superfície de terreny en el mateix indret, cedida de forma voluntària per la propietat.



La proposta de la corporació, que es va exposar en una reunió de poble el passat mes de setembre, passava per comprar una part dels terrenys (es feia impossible adquirir la totalitat per un valor de 38 milions d’euros) amb un cost de 16 milions i la resta mantenir-ho en règim de lloguer amb un contracte a llarg termini. Amb tot, ja aquell dia es va posar de manifest que ni entre els mateixos membres de la majoria ni entre els ciutadans de la parròquia, la proposta no convencia i eren moltes les veus que demanaven trobar una alternativa. Més si es té en compte que al desembre hi ha eleccions comunals.

Nou espai

Finalment, s’ha descartat la compra i un cop traslladada la decisió a la propietat, es va explicar que el comú ja treballa per buscar uns nous terrenys que permetin reubicar els serveis i les instal·lacions existents, «amb l’objectiu de garantir la continuïtat dels mateixos en altres espais de la parròquia». La intenció, es va exposar, és buscar espais que permetin preservar al màxim els paràmetres d’accessibilitat i de proximitat que permetia al parc actual i aconseguir que el trasllat alteri el menys possible els hàbits dels ciutadans d’Encamp.



Paral·lelament, i en compliment d’allò que preveu la normativa urbanística, des de l’administració local es va remarcar que gràcies a la voluntat de les dues parts Casa Areny SL ha cedit a la corporació una part important del Prat Gran d’Areny, agrupant en aquesta zona el deure de cessió obligatòria. Però a part d’aquests espais, també es manifesta que per voluntat pròpia dels privats també s’ha cedit al comú una important superfície de terreny al mateix lloc amb la voluntat de facilitar al comú l’obtenció d’una part molt important de sòl amb destinació a equipaments, parcs i jardins en una zona cèntrica.



Per tot plegat des del comú es va voler posar de manifest l’agraïment a Casa Areny per haver prioritzat l’acord de compra a la corporació amb la finalitat que els terrenys mantinguessin l’ús públic que havien tingut durant els darrers 23 anys, i especialment, el període de temps destinat a l’assoliment d’un acord econòmic que, finalment, no s’ha pogut tirar endavant. De la mateixa manera es va agrair la predisposició per realitzar un trasllat de forma «ordenada i poc traumàtica».



El cònsol major, Jordi Torres, va declinar fer cap tipus de declaració en relació amb l’acord. Des del comú es va informar que el mandatari atendrà la premsa per aquesta qüestió el proper dia 17 després de la sessió de consell de comú.