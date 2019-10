Música com a instrument per ajudar en la inclusió social

El programa Música i creativitat-Música al Claror, desenvolupat per la Fundació ONCA es realitza un any més al Taller Claror de la Seu d’Urgell, treballant la utilització de la música com una eina d’inclusió social i que els participants puguin interactuar a través d’escoltar, tocar i crear.

L’activitat, a càrrec de Pilar Planavila i Ivan Caro, és quinzenal i finalitzarà el 23 de juny de l’any vinent. Hi prenen part divuit participants i els seus acompanyants. El coordinador del programa social de la Fundació ONCA, Joan Hernàndez, assenyalava que «els usuaris i participants del programa social coneixeran nous perfils professionals. Ells seran els encarregats de posar els seus coneixements i les eines al servei del projecte, creant una activitat a mida dels usuaris participants, donant continuïtat a la gran tasca desenvolupada conjuntament».