Miralles rebutja els pactes amb DA i L’A i no descarta deixar SDP

La decisió de Progressistes-SDP de pactar amb DA a la capital (on també es podria sumar L’A) i potser a Ordino no ha agradat a tots els membres de la formació. Una de les veus que s’ha manifestat públicament en contra és Joan Marc Miralles, un dels fundadors del partit després del trencament del PS, i que havia tingut certa rellevància entre els progressistes si bé ara es defineix com «a militant de base».



A través de Twitter i com a resposta a un tuit en què es qüestionava quina diferència hi havia entre el pacte per muntar d’Acord i el que estava fent ara el partit liderat per Jaume Bartumeu, va ser clar: «No puc explicar el que no entenc. No penso defensar aquest pacte que es troba als antípodes del que sempre he defensat». En aquest sentit, preguntat per EL PERIÒDIC, va exposar que tota la informació que té fins ara és a través dels mitjans de comunicació, però que «si al partit se’ns acaba confirmant, deixaré de militar perquè no em sento representat». Per a ell és qüestió de «coherència política». Miralles, en un to irònic, apuntava que «no crec que la Conxita Marsol hagi canviat d’ideari i ara sigui progressista».

Plataformes

El progressista va recordar que des de la formació es va decidir mandatar els comitès parroquials perquè exploressin la possibilitat d’assolir pactes amb altres formacions per presentar-se en el què es va definir com a candidatures d’interès parroquial. «Sempre havia entès que aquesta opció era defensant el nostre ideari polític», va manifestar, fet que considera que en cap cas es dona en la proposta a la capital, on Marsol no s’ha cansat de repetir que qui els vulgui acompanyar s’haurà de sumar al projecte de parròquia que defensen des de fa quatre anys. «Fa quatre anys vam fer llista i tot i que no hem estat a l’oposició, hem fet alguns escrits i algunes rodes de premsa criticant la gestió al comú. I ara, de cop, els donem suport? No ho entenc», va insistir, assegurant que, per exemple, l’experiència a Sant Julià amb Laurèdia en Comú, «era totalment diferent, perquè encara que hi hagués gent de DA teníem un projecte en què estàvem tots d’acord».



Joan Marc Miralles va deixar clar que no vol renunciar al seu ideari polític i ara espera rebre les explicacions sobre els pactes i que aquests es puguin «refrendar».

L’A debatrà «en breu» la proposta per a la capital

Les direccions i comitès parroquials dels partits són un bullici. L’aproximació a la data límit per donar a conèixer les llistes que concorreran a les properes eleccions fa que la maquinària no s’aturi i el què al matí és blanc, a la tarda pot ser negre. Així, en el cas de liberals, mentre l’executiva se sorprenia dimarts d’unes declaracions de la cònsol major de la capital en què es donava pràcticament per tancat el pacte amb ells i SDP, i no sabien ben bé com encaixar les exigències d’elecció de candidats expressades pels demòcrates, ahir a la tarda el comitè electoral els informava de la trobada amb els taronja i de la necessitat urgent de convocar una trobada del comitè parroquial. En aquesta reunió es plantejarà la proposta exacta per formar llista que hi ha sobre la taula i que per ara no n’han transcendit els detalls. Amb tot, fonts de la formació liberal van deixar clar que ells han fet la seva feina, han treballat en un projecte i fins i tot havien encarregat la confecció d’una candidatura pròpia «pel què pugui passar».