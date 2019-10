Xavi Cardelús no disputarà el pròxim Mundial de Moto 2

Xavi Cardelús no disputarà l’any vinent el Mundial de Moto 2. El pilot andorrà formava part de l’Ángel Nieto Team i l’ens va anunciar dimarts que el malaisi Hafizh Syahrin serà qui acompanyarà Arón Canet la temporada vinent. Així doncs, Cardelús es queda sense moto. «Amb l’equip tenia contracte d’un any amb opció d’ampliar-lo. Ara em queden quatre curses però de cara a l’any que ve no el renovarem, ni he marxat ni m’han fet fora», aclaria.

Cardelús ha disputat dues temporades senceres al Mundial de Moto 2 però aquest curs amb KTM ha estat complicat: «que ha estat un any difícil per mi i per tots els pilots de KTM. Aquesta casa l’any passat va acabar 2n i 3r i tothom esperava molt de KTM aquesta temporada, però la veritat és que no han estat on esperàvem i fins a final de temporada no hem pogut fer un bon resultat. KTM no ens ha donat el que havia de donar i, a excepció dels tres pilots que són més oficials, la resta estem dels últims a cada cursa, això no és una coincidència. KTM no ha estat a l’altura i és mala sort perquè és l’any que m’havia de consolidar al campionat no ho he tingut tot. Crec que ho podria haver fet millor».

Tot i això, l’andorrà no renuncia al somni: «No descarto tornar al Mundial, la idea que tenim ara és fer un pas enrere per fer-ne dos endavant. Segurament torno al Campionat d’Europa, amb una bona moto, i vull fer un any com el de l’inici de la temporada passada quan estava lluitant pel podi. Aquest és l’objectiu i, si ho fem així, segurament tornarà a sortir l’oportunitat d’anar al Mundial».

Una altra de les opcions que està valorant el pilot de 21 anys és córrer al Mundial de MotoE, però va expressar que «això de la moto elèctrica és una de les opcions però s’ha de valorar bé. El principal de cara a la temporada que ve és l’Europeu.

En ser preguntat sobre els objectius que li havien imposat des de l’equip Ángel Nieto va indicar que «no en tenia gaires, és un primer Mundial i sempre és dur. A més, sabent la situació en què ens trobàvem, no ens han pressionat gaire perquè la moto no era competitiva».

Tot i això, encara queden quatre grans premis per acabar la temporada i Cardelús té ganes de mostrar la seva millor versió. «Després de l’any tan dur que he tingut, m’agradaria que en aquestes quatre curses poguéssim fer un resultat digne i així demostrar que tinc el que cal per estar aquí. Queden quatre curses i seguiré fent-ho el millor que pugui i anant a totes».

La pròxima cita al calendari està fixada el 20 d’octubre, i serà al circuit de Twin Ring Motegi, al Japó.