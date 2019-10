El Sipaag portarà a la Batllia l’afer dels càrrecs de confiança

L’assemblea del Sipaag va aprovar per majoria portar a la Batllia l’afer dels càrrecs de confiança. El sindicat de treballadors de l’administració general va ser el primer a denunciar un abús en el nomenament de persones de relació especial i les atribucions que se’ls donaven tant durant la passada legislatura com en anteriors. «Un assessor està per assessorar, per res més. Un assessor mai pot tenir comandament, i tots aquests càrrecs, tots, tots, tots, tenien comandament. Eren els màxims responsables de ministeris, departaments, tenien delegació de signatura, signaven pressupostos, adjudicacions i no sabem molt bé què més», va manifestar el president del sindicat, Lluís Anguita, un cop finalitzada l’assemblea. De fet, fins i tot va recordar que s’havien detectat persones que signaven documents encara que no s’hagués publicat al BOPA la delegació de la signatura.



El Sipaag té clar que actuarà tant si ho ha de fer sol, com si finalment rep el suport d’altres sindicats. Així, ara estan a l’espera de la decisió que prenguin els altres dos organismes que s’havien mostrat disposats a adherir-se a la seva demanda: SEP i CFPA.

Afectació

Anguita va recordar que si finalment la demanda tira endavant i la justícia els acabés donant la raó, alguns llocs de feina així com algunes adjudicacions es podrien veure qüestionades i fins i tot quedar invalidades. Així, encara que no es té la xifra definitiva, calculen que serien menys de 100 persones les que podrien veure perillar el seu lloc de feina. «No sabem què pot passar, però és veritat que aquests edictes poden quedar anul·lats. A part de treballadors tenim adjudicacions i informes signats que ves a saber on s’han enviat», va manifestar.



El que tenen clar és que volen actuar perquè «hi ha situacions que no es pot permetre que tornin a passar». De fet, va deixar clar que en l’actual legislatura «no tenim coneixement que hi hagi cap coordinador ni cap assessor ni que passi el que havia passat abans».



L’acció judicial arriba després que el sindicat advertís al Govern d’aquesta situació que ells consideren anòmala i que l’Executiu fes silenci administratiu. També la fiscalia va descartar que s’hagués produït un delicte contra la funció pública, tal com van denunciar des del Sipaag.



D’altra banda, en l’assemblea també es va donar llum verd als comptes de l’ens i a un canvi en els estatuts per permetre que qualsevol treballador de l’administració, sigui de caràcter fix o eventual, es pugui afiliar al sindicat. Fins ara, els treballadors de caràcter eventual no tenien dret a formar part del sindicat.

Confiança per trobar una solució per a la rebaixa de l’IPC

L’assemblea va servir també per poder traslladar als afiliats les converses mantingudes amb la ministra de Funció Pública, Judith Pallarés i la secretària d’Estat, Lara Vilamala. En aquest sentit, Anguita va explicar que sobre la problemàtica per la retallada de l’IPC dels anys 2011 i 2012 que afecta un bon nombre d’eventuals tant d’educació com de la resta de l’administració general. «A l’anterior ministra de Funció Pública ja li vam demanar explicacions i encara esperem la resposta», va lamentar el president del sindicat, assegurant, en canvi, que amb Pallarés «penso que hi ha ganes de solucionar-ho. Com, no ho sé, però tinc bones sensacions». Una solució que serviria per a tots els treballadors, siguin del ministeri que siguin. D’altra banda, i relació a la Llei de la Funció Pública, va assegurar que «les reunions estan anant molt bé i hi ha molt bona predisposició per treballar, creiem, tots els articles». D’aquesta manera confia que es podrà fer una revisió «bastant àmplia» perquè va insistir que l’actual és un text «que no volem. Volem una llei consensuada». Amb tot, va admetre que l’última paraula no la té la ministra.