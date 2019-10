A la venda les entrades per a la Fira de Formatges

Les estacions han d’estar preparades per diversificar-se

A partir d’avui i fins dijous es poden comprar en línia els tiquets per a poder participar en qualsevol dels 8 tastos comentats de formatges artesans que tindran lloc a l’Aula de Tast de la 25a Fira de Formatges Artesans del Pirineu de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell. Així, la compra dels tiquets online cal fer-la a www.firasantermengol.cat. Aquests tiquets es poden adquirir també de manera presencial a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Durant els dies de fira (18, 19 i 20 d’octubre), aquest tiquets es podran comprar al punt d’informació del recinte firal, al costat del pavelló de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Els tiquets dels tastos costen entre 6 i 10 euros per persona.

Per El Periòdic

