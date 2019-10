El MoraBanc vol mantenir el fortí davant el Burgos de Peñarroya

El MoraBanc Andorra s’enfronta avui al Poliesportiu al San Pablo Burgos, l’equip totalment imbatut de Joan Peñarroya, entrenador que, a més, l’any passat amb el Baxi Manresa va passar per sobre dels tricolor. Els visitants buscaran la cinquena victòria consecutiva a la competició i fer un gran pas cap a la Copa del Rei mentre que els andorrans es volen mantenir invictes a casa. En aquest sentit, Dejan Musli seguirà sense jugar perquè encara té algun problema. Els d’Ibon Navarro buscaran oferir la imatge donada en el partit contra l’FC Barcelona, a més d’acabar de polir certs aspectes del seu joc.

En aquest context, Navarro va explicar en la roda de premsa prèvia al matx que «la idea és seguir millorant, amb continuïtat i arreglar el que hem fet malament fins ara». «Hem de millorar a casa i a fora, aquesta ha de ser la gran prioritat», comentava i destacava que «hem jugat a Mònaco, Gran Canària, València i Bolonya i, per tant, no ha estat cap rival fàcil». «Els equips contraris no ens han deixat jugar, hem de valorar contra qui hem competit, fet que ens ha servit per veure el que hem de millorar, hem d’intentar jugar al millor nivell després d’aquestes lliçons», reiterava i assegurava que «les hem d’aprendre més d’hora que tard». «Hem de pensar en el partit contra el Burgos i la setmana vinent, ja veurem», remarcava.

En aquest sentit, pel que fa al conjunt burgalès, va subratllar que «és el líder de la lliga amb el Madrid, el millor equip en atac i el segon en tirs de tres». «Això et dona una pista de com jugar el Burgos i a més, tenen jugadors amb un poder físic que hem de controlar, és un duel molt complicat amb un equip molt perillós, de manera que haurem de ser intensos i mantenir la concentració durant els 40 minuts de l’enfrontament», afegia. Així, creu que «tindrà poques debilitats, hem d’utilitzar les nostres armes i fortaleses, a més de veure si són capaços de competir amb nosaltres jugant al 100%, està clar que tenim opcions si fem les coses bé, això és el que hem d’intentar fer».

Per un altre costat va indicar pel que fa a la baixa de Musli que «no m’agrada parlar dels jugadors que no estan, crec que són excuses». «Aquest equip té tots els jugadors, si no juga, no hi ha res més a dir, tenim 11 que ho faran el millor possible per guanyar», sentenciava el tècnic del Principat.

Dejan Todorovic, per la seva part, va explicar que «volem guanyar tots els partits a casa». «Sabem que el San Pablo Burgos està imbatut i que té una plantilla llarga i bona, però estem preparats per guanyar el duel», remarcava i manifestava que «segurament estaran allà dalt, sabem la plantilla, la mentalitat i l’entrenador que tenen». «Seran un rival directe de la Copa del Rei i dels play-off, serà molt important el matx», recordava. També apuntava que «ens hem de centrar defensivament i ofensivament, tàcticament estem preparats per rebre tota la informació i aprofitar els dies que tenim» i reiterava que «hem jugat contra grans equips». «Tenim temps i millorarem», sentenciava.

L’exentrenador tricolor, Joan Peñarroya, va comentar que espera «fer la mateixa temporada com la que va tenir el conjunt del Principat en el seu tercer any a l’ACB», quan ell va ser entrenador i va aconseguir que l’entitat tricolor disputés la Copa del Rei i els play-off de la Lliga Endesa. Per tant, Peñarroya considera que «ens enfrontarem a un Andorra molt físic, amb una agressivitat defensiva que provoca moltes pèrdues, a més és un equip coral i no hi ha cap jugador que destaqui per sobre d’un altre, aquesta és la seva filosofia». Per altra banda, també va subratllar que el Poliesportiu «és una pista molt complicada». «El MoraBanc sempre es fa fort en el seu camp i de ben segur que tenen el partit marcat en vermell en el calendari», concloïa.