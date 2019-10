Reivindicacions i jocs a l’asfalt

Jornada llarga la que es va viure a la carretera N-145. Els concentrats van arribar ben aviat a la cita i poc després de les sis del matí van tallar la principal via de comunicació amb el Principat. L’ambient era reivindicatiu, però en tot moment es va mantenir la calma i va ser distès. Havien de passar moltes hores sobre l’asfalt i el mig miler de persones que s’hi van reunir van tractar de passar les hores de la millor manera, sense oblidar perquè eren allà i que reclamaven.

El dia havia començat amb un esmorzar popular i a mesura que la jornada transcorria, més gent se sumava a la concentració, provinent de la Seu d’Urgell i els pobles del voltant. Els vehicles estaven aturats a la carretera, i alguns conductors no s’ho van prendre massa bé. Altres, però, van preferir adherir-se a la resignació. Si havien estat atents als mitjans de comunicació o les xarxes socials, podien preveure amb què es trobarien des de primera hora del matí. Almenys aquesta vegada hi havia una alternativa i els Mossos d’Esquadra van posar pas alternatiu al camí Anserall. D’aquesta manera, el Principat no quedava bloquejat, tot i que allà no hi podien accedir tot tipus de vehicles.

Els d’urgències mèdiques i les persones que es dirigien a algun centre sanitari van poder transcórrer per la carretera, ja que els manifestants obrien pas i els deixaven passar.

Estalades, banderes demanant la llibertat dels presos polítics i pancartes amb diverses proclames de llibertat, independència i contra la repressió dominaven la carretera. També els càntics i crides amb les reivindicacions per les quals s’havia convocat una vaga general a Catalunya. I sobretot el rebuig a la sentència de dilluns passat del Tribunal Suprem. Les hores passaven i el bon ambient entre els concentrats va imperar, sense que es produïssin incidents amb les forces de seguretat. Alguns van aprofitar fins i tot per jugar a cartes o a pilota. Calia agafar forces perquè el dia seria llarg i a l’hora de dinar es va fer una paella de la qual tothom en va poder gaudir.

Andorra va patir el tall dotze hores, ja que poc després de les sis de la tarda els concentrats van iniciaven una manifestació pels carrers de la Seu d’Urgell. La comitiva abandonava la carretera i anava cap al centre de la població. D’aquesta manera els vehicles que en les dues direccions del trànsit esperaven que s’obrís l’N-145, podien tornar a circular-hi de nou. La normalitat pel que fa a la via més important d’entrada i sortida d’Andorra, en principi, torna avui.