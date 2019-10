Dolsa presentarà candidatura a Ordino amb Pere Mas de segon

L’excònsol d’Ordino Enric Dolsa torna a l’escenari polític després de liderar el comú diversos anys i deixar de formar part de l’oposició el 2015. L’empresari fa temps que treballa en l’elaboració d’una llista alternativa a la que encapçalarà l’actual cònsol major, Josep Àngel Mortés, acompanyat de l’ara consellera comunal a l’oposició amb els liberals, Eva Choy. L’acompanyant de Dolsa i candidat a cònsol menor serà Pere Mas. A l’espera de saber si la llista d’independents que estan promovent Èric Bartolomé i Sandra Tudó amb un possible suport del PS tira endavant, la parròquia ordinenca podria tenir fins a tres llistes en els propers comicis comunals del 15 de desembre.



Fa quatre anys la parròquia va comptar amb només dues candidatures: la demòcrata encapçalada també per Josep Àngel Mortés i la liberal, amb Sandra Tudó de número 1. Caldrà veure a qui afavoreix la proliferació d’una tercera llista, quin impacte té el pacte DA-L’A –que durant tota la legislatura han estat un governant i l’altra a l’oposició–i quin pes polític reté l’excònsol Enric Dolsa.



Rascagneres de número 2 a Encamp

D’altra banda, a Encamp comencen a desvetllar-se alguns dubtes. DA ja té decidit el tàndem amb Laura Mas i Jean Michel Rascagneres com a número 1 i 2 respectivament. Cal recordar que l’actual president de la CASS –i que en breu deixarà el seu càrrec a la seguretat social– ja va formar part de la llista territorial de la formació taronja a les eleccions generals del 2015 que encapçalaven Maria Martisella i Carles Enseñat. En aquell moment, però, ho va fer com a segon suplent.



Els dos noms per la llista encampadana van ser ahir a la nit validats també pel comitè liberal, el que deixa ben encarrilat el pacte DA-L’A a la parròquia. La llista s’haurà d’enfrontar a la del PS, liderada per David Rios i es desconeix de moment si també ho haurà de fer a una llista de terceravia.



A Andorra la Vella també hi haurà pacte malgrat que de moment es desconeix quins seran els noms liberals que ocuparan els llocs quatre i vuit de la llista. El que sí que ha transcendit és que el conseller a l’oposició, Víctor Pintos, no s’hi presentarà. El PS tindrà de nou al capdavant de la llista Dolors Carmona acompanyada de Sergi González. Terceravia també té clar que presentarà llista encapçalada per Emi Matarrodona, que ja va liderar el projecte del partit a les territorials de les eleccions generals.



El partit de Josep Pintat també treballa per presentar-se a Escaldes i a la Massana, entre d’altres. En el cas d’aquesta segona parròquia, depèn de si finalment hi ha presència o no de terceravia que la candidatura de CC-DA tingui competència o els electors es trobin amb tan sols una opció per votar.



Pel que fa a Sant Julià, ahir a la nit el comitè d’UL va mantenir una reunió per validar la candidatura de l’actual conseller general, Josep Majoral. El parlamentari podria trobar-se amb dues llistes més a la parròquia: la plataforma que intenten formar DA, PS i SDP amb Desperta Laurèdia i independents, i el projecte de Josep Miquel Vila si finalment aconsegueix trobar prou suports per presentar-se.