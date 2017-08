Opinió El Govern, de vacances

Durant les darreres setmanes, companys de professió han publicat articles d’opinió analitzant l’escassetat de notícies dels mesos d’estiu. És cert que es tracta d’una època en què els periodistes hem de fer volar la imaginació per obrir els informatius i omplir les pàgines dels diaris amb temes més o menys rellevants. També és cert que, amb previsió que especialment el mes d’agost hi ha molta gent de vacances, els professionals de la comunicació concertem entrevistes, busquem dades i demanem anàlisis a agents polítics i socials del país amb antel·lació per poder seguir donant un servei de qualitat durant els mesos d’estiu. Un període en què, malgrat que molta gent gaudeix de temps lliure i, o bé marxa del Principat o bé no presta tanta atenció a la premsa, també n’hi ha que segueixen treballant i volen estar connectats amb l’actualitat o, senzillament, adoren el plaer de despertar-se i esmorzar amb un diari a les mans.



Igual de cert és que, sense el ritme frenètic de l’hivern, l’estiu és un bon moment per poder treballar la informació amb més calma i amb més profunditat, pensant amb qüestions moltes vegades més de caire social que el dia a dia polític sovint acaba deixant en un segon pla. Ara bé, que les temàtiques tractades no responguin a l’actualitat més estricte o a les rodes de premsa més pròpies dels mesos d’hivern no sempre significa que siguin menys importants.



És per això que sorprèn que des del Govern es respongui a les nostres demandes d’informació amb negatives, tot argumentant que tothom està de vacances i que hauríem de fer demandes més lights, més d’estiu, i no tan tècniques, ja que no hi ha cap membre de l’Executiu disponible per atendre’ns.



Amb aquesta resposta, el lector podria pensar que hem requerit informació sobre el cas BPA, la salut de la banca o les negociacions amb la Unió Europea. Res més lluny de la realitat. Conscients que es tracta d’una època de l’any més descafeïnada per la majoria de ciutadans, els periodistes ja fem peticions adequades al moment, però sense que això suposi descuidar les persones que ens segueixen llegint diàriament.



El consell que se’ns dona des de l’Executiu quan insistim perquè se’ns respongui és que hauríem d’escriure sobre temes «més d’estiu». Indicar als periodistes què han de fer, sovint intentant retallar la seva capacitat crítica o informativa, és també un altre costum que sorprèn. Em queda el dubte de quin és el concepte de temes «més d’estiu» i qui ha de decidir en quina època de l’any està permès informar als ciutadans de temes seriosos i en quina, de temes banals.



Abans que se m’acusi d’exagerada, afegiré que és cert que som diversos professionals els que reclamem que se’ns atengui en un moment en què, com és lògic i com tenen també tot el dret, molts polítics i professionals estan de vacances. També els mitjans i segurament moltes empreses, funcionem amb menys personal. Fet l’aclariment, el Govern, com la resta, hem de seguir donant un servei sense descuidar la població. Sigui amb la seva ajuda o sense, els qui estimem la professió intentarem que durant l’estiu la informació no agafi vacances.



Periodista