L’ésser humà ha estat buscant sempre un estat interior de pau. Durant milers d’anys moltes cultures han buscat aquest estat amb processos iniciàtics, rituals sagrats i danses cerimonials. Una de les pràctiques que més s’està practicant en la nostra cultura occidental es la meditació, sent una eina que ens ajuda a relaxar-nos i connectar-nos. No obstant, per a algunes persones no acaba sent el camí adient per a la recerca de la felicitat.



Ara bé, anem a reflexionar en relació a la paraula pau i el que simbolitza per a nosaltres. Entenem la pau com un estat emocional que arribem a ell quan sentim l’absència de qualsevol conflicte. A més, d’arribar a un estat d’acceptació, d’estima i afecte cap allò que ens envolta. Una vegada, vaig tenir una gran mestra en la pràctica de la meditació, la Nadine. Amb ella vaig aprendre el poder que suposa ser conscients del que sentim i cap a on volem dirigir els nostres pensaments. D’aquesta manera la nostra energia és manifestarà i podrem, aleshores, identificar-la i acceptar-la. És increïble la quantitat d’energia que perdem diàriament quan permetem que el desordre interior acabi agafant les rendes de la nostra existència. La pau la podem visualitza i sentir dins nostre, és una qüestió de pràctica i disciplina. Recordem als monjos budistes, tenen una metodologia de vida realment disciplinada, estan enfocats en viure el present i posen consciencia en els seus pensaments i les seves emocions.



Tot i així, si volem viure amb aquesta sensació de pau hem de ser conscients de la importància que suposa resoldre els conflictes que tenim amb els altres i amb nosaltres mateixos, aprendre a perdonar i deixa anar, i valorar que amb amor disminuïm l’odi. Hem de posar consciència a cada instant per seguir creixent i permetre als altres créixer en el seu propi camí i sobretot, abraçar tota la llum que portem dins nostre.



Imaginat per un instant canviar tota la teva forma de pensar i de fer. Com creus que seria la teva vida?

Hem parlat de com les creences i els programes que ens regeixen poden arriba a ser una benedicció o tot un malson. Parlem de com posar en pràctica per aconseguir la pau interior.



1. El Càtars, en la seva iniciació, hem d’invertir una part del seu temps en realitzar una activitat per arribar a connectar amb el moment present. Fes una activitat, la que vulguis, viu-la intensament i aniràs absorbint la sensació i l’ informació de viure el moment present.

2. Saps que la respiració es una de les parts més importants? Recorda que una bona respiració significa una bona oxigenació del teu cervell i això implica tenir una major fluïdesa en els teus pensaments. Si vols aprendre tècniques de respiració les pots aprendre amb qualsevol disciplina que impliqui una respiració conscient.



3. Encén una espelma i observa la flama durant 10 minuts i uneix-te conscientment amb ella, utilitza una respiració profunda i constant i deixa fluir la teva ment. Aquest exercici és una manera de relacionar-te amb el que t’envolta sense judicis i gaudir de la seva essència.

He de recalcar que això són exercicis introductoris que ajuden a genera un estat de pau interior. No obstant, si realment és el que busques has de tenir clar que estaràs començant un camí iniciàtic cap a tu mateix on hauràs de deixar manifestar-se al mestre i alumne que portes a dins. Canviar les teves creences, inculcar nous arquetips i maneres de fer i entendre. La veritat considero que hauria que ser un dels primers objectius a tenir en la nostra meravellosa llista de desitjos a assolir.

Que tinguis una feliç setmana.

E-mail: [email protected]

Instagram: revolucionando_conciencia