Fabiola Sofia Masegosa

Aquest dilluns acaba de començar el nou curs escolar i, en aquesta ocasió, m’agradaria oferir-vos alguns consells per millorar el vostre rendiment acadèmic.

Per començar, suposo que ja hauràs comprat tot el teu material escolar. Si no és així, no perdis temps, sense les coses necessàries no es pot rendir a l’escola. I, a més, et suggereixo que el personalitzis amb els teus dibuixos preferits, adhesius, alguna cosa que realment t’agradi i et faci sentir que és part de tu, així aconseguiràs treballar molt més a gust. També, és important el fet de reprendre poc a poc els horaris escolars, per tal d’evitar començar les classes cansat i que es vegi afectat el teu rendiment i baixi.

Un cop a classe, pren notes i escolta al professor, no et centris en altres coses o persones, ja tindràs temps després per a aquestes coses. Només, pensa en les confusions i disgustos que et pots evitar en la realització de les teves tasques si estàs atent al que et demanen i no ho anotes de qualsevol manera. Anotar-ho tot correctament t’assegura que realitzaràs millor i en menys temps les teves tasques i, a més, aprendràs.

Una cosa molt important és tenir molt clar que no hi ha cap mal en fer preguntes al teu professor quan no entens alguna cosa. Al contrari, cal demanar tot el que no entenguis, això et farà evolucionar en els teus estudis. A més, marca’t un propòsit sòlid que inclogui temps per repassar el que s’ha vist aquest dia a classe i no deixis mai de banda tasques ni treballs.

Acabada la jornada, un cop a casa, no ho ajornis, estudia. Decideix que en aquest curs vols millorar i utilitza el teu esforç en això. Si creus que tens problemes per estudiar sol a casa, busca’t un company d’estudi, o, un grup d’estudi, però que realment sigui aquesta la seva funció. Et sorprendràs de quant pots millorar en els teus estudis i aquesta seguretat et farà tenir menys nervis durant els exàmens.

I, sobretot, evita entrar en pànic quan escoltis: «Demà hi haurà un examen dels capítols 6 al 8 del seu llibre de matemàtiques!». Si t’espantes, no sabràs actuar i les coses empitjoraran. El primer que cal fer és intentar relaxar-te i revisar tots els teus apunts i el llibre. Revisa’ls ràpidament una vegada. Després, torna-ho a llegir tot amb més calma, probablement descobriràs que sí que ho pots entendre. Si aconsegueixes imaginar-t’ho a la teva ment, és més que probable que recordis aquesta imatge mentre realitzes l’examen.

Per últim, per tal d’evitar aquestes situacions de nervis extrems, t’aconsello reservar un temps per realitzar alguna activitat d’oci o esport que sigui compatible amb la teva rutina. T’ajudarà a relaxar-te! Us desitjo a tots un feliç curs escolar!