En la nostra vida hem experimentat situacions i decisions que han sorgit en nosaltres. Moments de dilemes per encertar en les nostres decisions, en el nostre interior es manifesta una sensació de convicció que ens planteja seguir un camí per arribar a resoldre els nostres dubtes. La intuïció es manifesta i no sabem quin és el motiu d’aquesta manifestació, però tenim la certesa que és la resposta que estàvem buscant.



Cada dia utilitzem la intuïció per prendre grans decisions, a nivell empresarial, polític, social o simplement de forma casual, intuïm qui ens pot estar trucant o que acabarà per manifestar-se. És una resposta automàtica que no requereix cap procés racional. En el llenguatge col·loquial utilitzem la intuïció com un sinònim del pressentiment, que és la sensació que es manifesta abans que passi alguna cosa.



La ciència avui en dia ens explica que davant una situació, el cervell reacciona fent una anàlisi de la informació que rep del seu entorn, però encara no s’ha esbrinat realment el procés que realitza en el nostre cervell. Les cultures iniciàtiques han donat una gran importància a la intuïció, ja que és la resposta inequívoca del nostre interior que es manifesta en moments determinats i de dubte.

Emfatitzaven molt que la intuïció es manifesta quan estem vivint el moment present i no ens enfoquem en controlar la situació, és una manifestació a causa de la fluïditat de la mateixa existència. Cada un de nosaltres tenim aquesta capacitat en el nostre interior, siguem homes o dones, encara que el patriarcat denomini la intuïció com una característica exclusivament de les dones, que en vers als homes sí que la tenen molt més desenvolupada. Explicaré un cas personal, quan tenia setze anys estava a la meva habitació dormint, la meva mare es va despertar amb l’angoixa que hi havia alguna cosa que no estava bé amb mi, em va despertar i em va tocar la panxa. Va observar que tenia una inflamació, vam anar a urgències i em van diagnosticar apendicitis. Gràcies al pressentiment de la meva mare em van poder operar a temps.



Ara bé, és possible desenvolupar la intuïció? Sí, és totalment possible si escoltem el què ens han de dir les cultures iniciàtiques que van investigar i desenvolupar aquesta meravellosa capacitat interna. La pràctica de la meditació és una gran eina per poder-la desenvolupar, al budisme com a l’hinduisme relacionen aquesta capacitat amb el tercer ull, la kundalini ioga són uns grans practicants en aquesta matèria. Tot i així, si no tenim afinitat per meditar no hi ha cap problema. Com he mencionat abans, viure en el moment present i abraçar la vida, ens permetrà manifesta la intuïció.

Fes exercicis de visualització, busca indrets que et transmetin pau i serenitat als teus pensaments, tanca els ulls i recrea el paisatge amb els teus pensaments. Utilitza una respiració profunda i progressiva. No jutgis ni escoltis els teus prejudicis, ja que són idees preconcebudes per les teves creences, ja que en moltes ocasions és el nostre ego que ens domina i no és precisament la intuïció que es manifesta.



Tenim tantes habilitats en el nostre interior que les hem oblidat, quan cada un de nosaltres tenim la veritat en el nostre interior. En la nostra societat ens emplenen de programes limitats que no ens permeten evolucionar conscientment. Per finalitzar, recordem que tenim l’oportunitat de poder tenir una existència plena, on primer de tot ens haurem de buidar de tot allò que ens sobra. Et desitjo una feliç setmana.



