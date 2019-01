Carles Acosta

Avui dia ens trobem que una gran part dels joves del país no participa de forma activa, tampoc passivament, en la vida política i social andorrana. Històricament el jovent sempre ha participat menys en uns comicis que, per exemple, els padrins. Però no podem obviar que l’abstenció en aquesta franja d’edat ha augmentat en els darrers anys i comença a ser preocupant.



Personalment crec que els joves, m’incloc en la definició de jove, no tenim una manca d’interès pel nostre país o pels problemes socials però sí que hi ha una part important de nosaltres que no acabem de veure la llum al final de túnel i que qui mana no fa res per canviar les coses, continua governant per a uns quants i oblidant-se de la resta, també dels joves.



Davant d’aquesta situació, la solució no demana tancar-nos a casa i deixar que malmetin i destrossin la nostra apreciada Andorra. La solució exigeix fer escoltar la nostra veu, la de tota la societat, que està disconforme de cap a on ens han portat els dos governs de majoria absoluta de DA.



Últimament, hem pogut veure com una gran part de la població ha perdut la por a opinar sobre la política que s’està duent des de Demòcrates, sigui a les xarxes socials o en manifestacions al carrer. Aquest fet, que tan nerviós ha posat al Govern de Toni Martí, mostra que Andorra està canviant i que la gent està cansada de no ser escoltada, i que no es doni resposta als problemes creixents que han d’afrontar en el seu dia a dia, encariment dels lloguers, congelació salarial, dificultats per arribar a final de mes...



Però hi ha solució? Clar que sí i està a les nostres mans. En primer lloc, hem de deixar de creure en les mentides que el grup demòcrata ens prova de colar, perquè realment en els darrers vuit anys, ens han venut moltes motos. Tot i que molta gent els hi ha comprat el discurs i els hi ha donat un vot de confiança, l’únic que han sabut fer és decebre i deixar de costat a tots els ciutadans, per pensar en els seus propis interessos.



En segon lloc, cal mirar més enllà. Hi ha vida fora de DA, molta i diversa. Cal que ens plantegem conèixer nous projectes polítics, les seves propostes i als seus candidats, que de ben segur tenen ganes de lluitar i donar la cara per tots els ciutadans i de fer progressar Andorra en el futur.



Però perquè aquest fet sigui una realitat, a les properes eleccions, hem de sortir tots de casa i anar a votar perquè Andorra és molt petita i un vot pot marcar la diferència entre continuar patint amb un Govern de DA o començar una nova etapa amb polítics que treballin amb il·lusió i amb totes les seves energies en benefici de tots nosaltres, de tot Andorra.



Acabo amb un apunt. Primer de tot, recorda que si et quedes a casa, beneficies a qui guanyi les eleccions, sigui o no l’opció que voldries. I segon, i per mi el més important, hauràs perdut el dret de dir-hi la teva en el futur del nostre país.