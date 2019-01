Cada any ens enfoquem en escriure una llista amb les coses que volem assolir i materialitzar. Moltes persones arreu del món han pres aquesta costum per canviar els patrons que estan instal·lats en el seu psiquisme, però gran part d’aquestes persones no assoleixen cap canvi i en alguns casos canvien patrons per uns altres igual de tòxics. Quan volem fer un canvi, en la majoria dels casos, no ens adonem del poder que té la nostra imaginació i els nostres sentiments cap als objectius que volem veure materialitzats. Per què és tan important tenir aquest lligam? La importància radica en que si enfoquem els nostres pensaments i sentiments en sentir i alimentar diàriament la sensació de superació, èxit, abundància, com a resultat d’haver assolit el nostre objectiu, podrem gaudir de tot el procés, afinant així la nostra intuïció i aprofitar totes les oportunitats que apareixeran en la nostra vida quotidiana.

Un aspecte important és des de quin lloc realitzem aquests canvis. La majoria de persones no se n’adonen que volen canviar la seva vida sense sortir de la seva zona de confort. Tant les noves experiències com els nous canvis estan mes enllà d’aquesta zona, ja que et veuràs obligat a actuar de manera diferent i els antics patrons es veuran transmutats per uns altres que donaran peu a la teva existència.

Has de tenir en compte la consciència que poses a l’hora de realitzar un objectiu, és crucial que enfoquis aquesta consciència per a millorar-te a tu mateix i tindrà lloc en la teva vida un impacte positiu i constructiu. És importantíssim que tinguis una visió el més constructiva i positiva de tu mateix posible, ja que la visió interna de tu mateix es veurà plasmada en el teu món extern.

Recorda que ets pura consciència i on posis la teva consciència és on anirà la teva energia!

En moltes situacions la nostra autoestima es veu afectada quan no ens veiem capaços d’aconseguir el que volem realitzar i en molts casos la resposta està en els nostres hàbits, fes una llista amb els hàbits que creus que t’impedeixen sortir d’aquests cicles viciosos, i quan els tinguis, posa al costat els nous hàbits que et donaran l’impuls per anar més enllà, a continuació determina l’origen del que parteixes i la fi a la qual vols arribar. Aquesta part radica en ser conscients de l’origen del nostres hàbits i quina funció volem que tinguin quan els finalitzem.

Exemple: L’origen del meu hàbit és que sempre em feien les coses i el meu patró és ser mandrós, això ha donat com a resultat que tingui una falta de crèdit amb mi. El meu objectiu és fer les coses per mi mateix per guanyar crèdit, ser més actiu i responsable.

Quan tinguis clar quins objectius vols realitzar és imprescindible crear una línea «espai temps» és a dir, has de marcar-te un temps realista per a aconseguir aquests objectius. Decreta cada dia quan et despertis com et vols sentir, tanca els ulls per una estona i visualitza com si ja haguessis realitzat el teu objectiu, omple’t d’aquesta energia de satisfacció.

La millor versió de tu està en el teu interior, deixa de buscar-la a tot arreu, ja que totes les respostes que busques estan en el teu psiquisme. Sesitjo que trobis el que vols trobar i et transformis en la versió més elevada de tu mateix.