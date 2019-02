Ara sí, les cartes ja són sobre la taula. El passat dimarts, les diferents formacions que es presenten als comicis del 7 d’abril, van presentar les seves candidatures tant a nivell nacional com a nivell parroquial. Des del Partit Socialdemòcrata (PS) podem dir ben alt i fort que som els únics a presentar-nos en les 7 parròquies amb la marca «d’Acord» i a nivell nacional sota les nostres sigles. Personalment, i mirant totes les candidatures del partit puc dir (a parer meu) que tenim unes llistes equilibrades, amb gent molt preparada i amb moltes ganes i il·lusió. Però, no seré pas jo qui analitzarà totes les llistes; no soc un expert ni és el meu rol. Això els hi deixo als professionals i evidentment a vosaltres la ciutadania que sou els que heu d’escollir quina opció preferiu per l’Andorra dels propers 4 anys.

Més enllà d’això, el que sí que vull analitzar i compartir amb vosaltres és la importància que se li confereix als joves des de les diverses formacions presents a les eleccions. I no ho vull analitzar des d’una perspectiva de programes ni idees (que també es podria fer i ho faré en un altre article) sinó en nom del que escollirem el dia 7 en nombre de representants. I sabeu què? Estic molt orgullós del projecte i partit que defenso perquè compleixen el que prometen i aquí en tenim l’exemple més clar: El PS compta amb 5 membres de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra en les seves llistes, podem doncs dir que des de la formació es defensaran i es tindran en compte les polítiques de joventut tant a nivell nacional com a nivell parroquial. Però quina importància ens donen? Analitzem-ho amb cares i ulls: dos membres de la JSA presents a la candidatura nacional: Roger Padreny a la cinquena posició i el Joao de Melo a la desena posició; la número 1 de la parròquia de Canillo de la marca d’Acord: Cristina Valen i, finalment, però no menys important, dos membres a la circumscripció d’Andorra la Vella: jo mateix com a primer suplent i la Liliana Ribeiro com a tercera.

I quin pot ser l’anàlisi d’aquestes llistes? Doncs molt fàcil: Una aposta clara i evident pels joves del nostre país a qui durant 8 anys s’ha ignorat i no han estat punts claus de Govern. Perquè els joves no importem només durant els dies de campanya i el dia de les votacions. NO! Som importants durant els 4 anys i qui millor per donar idees i legislar que nosaltres mateixos? Per això estic tan orgullós de les nostres candidatures: plena de joves en diverses llistes en diverses posicions: joves amb ganes, preparats i cansats d’aquestes polítiques que ens ignoren i fins i tot ens perjudiquen. Perquè pel PS la joventut no és el futur sinó el present i aquesta és la prova més fefaent. Ara què ens toca fer? Doncs demostrar a tothom que som claus en aquest país sortint als carrers el 7 d’abril i donant la nostra veu votant i dient quin és el projecte que més ens agrada i ens atrau, un projecte de futur i present que no només parla de nosaltres, sinó que pensa amb i com nosaltres. Ara que ja tenim les cartes, toca jugar i us toca a vosaltres fer-ho el 7 d’abril.

Continuem!