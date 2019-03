En clarejar el dia, el sol despunta entre les muntanyes. Va ser un bon auguri. A les nou del matí ja hi havia moltes participants organitzant els estris a l’esplanada de l’edifici Caubella de l’estació d’esquí de Pal. A dins, a la cafeteria veig nombroses taules ocupades per grups d’amigues que parlen nervioses entre glopades de cafè i caputxinos. En una taula l’Anna Muñoz i l’Eva Flotats conversen, relaxades, amb unes amigues. A tocar del finestral, la Gema Miguel esmorza amb la Montse Rodríguez. I al fons veig a l’Eva Puigdemasa acompanyada de tota la família. A fora de l’edifici l’ambient ja bull. Nombrosos grups de dones, enfundades en samarretes magentes, omplen de color i llum el matí a Pal. En breu s’iniciarà la tercera edició d’aquesta cursa popular femenina d’esquí de muntanya i raquetes, que té una vessant reivindicativa i també solidària.

Reivindicativa per què es celebra en la setmana del Dia mundial de la dona treballadora, el 8 de març; i solidària per què els beneficis de la cursa es destinen a una entitat sense ànim de lucre.

S’acosta l’hora i tothom es va apropant a la pista de debutants on estan ubicades les sortides de les dues curses. El Josep Martisella, director general de l’estació, dona les darreres instruccions. A les 10.30 hores en punt surten les cent nou participants de la Skimo. Hi ha corredores de tots els nivells. Les més fortes es posen al cap de la cursa de seguida i tiren direcció al pic de Cubil, a bon ritme. Després sortim les 73 participants de la categoria de raquetes.

La sortida sempre és emocionant. Els somriures i comentaris es van apaivagant a mesura que es va pujant cap al Pla de la Cot. Recorro uns metres conversant amb la Guax Torrallardona, està en forma i la veig desaparèixer ràpidament muntanya amunt. Els crits d’ànims entre les corredores són constants. Tothom va amb tothom. L’arribada a dalt té, per mi, un cert sabor a victòria. I comença la baixada a meta. Uns metres abans de creuar-la se senten els víctors i aplaudiments, la festa continua. Deixeu-me agrair a l’Àlex, el meu fill, que m’acompanyés durant tota la cursa.

Les corredores van arribant. Tornem a l’esplanada de davant de l’edifici Caubella. Entre somriures tothom comenta les anècdotes de la cursa. Molts grups es fan fotos davant del rètol d’AUTEA. Tot i el cansament, la festa no decau.



L’organització va complint amb els horaris amb puntualitat britànica. Comencen els estiraments. Uns moviments harmoniosos, en la majoria de participants, allarguen muscles i estiren cossos al ritme de la música i una onada magenta minva i creix, disciplinada. Tot va sortint bé, o millor que bé. I arriba l’hora de donar els premis a les guanyadores. Per què la Skimo també és una cursa i té unes merescudíssimes guanyadores que competeixen contra el cronòmetre per assolir reptes i fites. Al micròfon, el Quim Barceló va anomenant, sense errors, guanyadores i patrocinadors.

L’organització i els col·laboradors han fet bé la feina i bosses i regals canvien de mans entre felicitacions i fotos. I finalment arriba l’esperat sorteig dels regals. Mans innocents van traient números entre l’emoció de les guanyadores i el desengany de la resta.



Queden pocs premis. La Judit Mora salta d’alegria quan sent el seu número . El darrer és especialment celebrat i dona pas a la fotografia de família. AUTEA també hi és, i totes i tots amb ella. Amb alegria, companyonia i orgull una munió de dones somriem juntes a la càmera i al dia, per què ha sortit tot rodó i ens ho hem passat fenomenal.



Però hi ha dues que quan tot acaba somriuen i respiren, ara si, ben descansades. Són la Gresmi Roca, cogerent de Pidasa Serveis i la Rosa Vergés, directora de màrqueting de Gala Perfumeries.

Elles dues són les artífexs d’una cursa que és una gran festa i que va doblant participants i èxits a cada edició.



Rosa i Gresmi o Gresmi i Rosa, són un tàndem que funciona. I ho fa per què hi posen tanta il·lusió i tant compromís com dedicació, esforç i hores. I no tinc cap dubte que la Skimo Femení de Pal, seguirà creixent en participants i col·laboradors per què transmet una forma de fer i de ser.



Gràcies a les dues!