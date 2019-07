Fins on estaríeu disposats a arribar per aconseguir el selfie perfecte? Quantes hores dedicaríeu a trobar la imatge o el vídeo ideal per obtenir milions de likes? Hi ha vegades en què la febre del postureig no té mesura. Un dels exemples més recents és el cas d’un aventurer americà que s’ha fet viral per gravar-se mentre patia una caiguda practicant parapent. L’home no va apagar ni un segon el mòbil mentre estava caient. I un cop a terra, el primer que se li acut és mirar a càmera i mostrar les diferents ferides que ha patit, incloent-hi una desagradable protuberància que li surt del cap a causa de l’impacte. Ni Jim Carrey fa una actuació tan estel·lar a El show de Truman... L’home està immòbil a terra (de fet, va estar a punt de partir-se el coll), i tot i això, està més pendent de mostrar el millor perfil als seus seguidors que no pas de comprovar el seu estat.

Aquest deliri per aconseguir el reconeixement d’estranys a través d’una pantalla s’està convertint en un depredador més de l’ésser humà. Si no n’hi havia prou amb les malalties, els accidents i les substàncies nocives (principals causes de mort dels humans), des de fa uns anys s’ha afegit a la llista aquesta necessitat de sentir-se reconegut a través de les xarxes socials. Cada any moren diferents inconscients que, buscant la instantània o el vídeo perfecte, han acabat trobant una mort més que ridícula. Acaben caient per un penya-segat, relliscant des de les alçades o ofegats enmig d’un corrent d’aigua. I tot per engrandir el seu ego virtual.

En els darrers cinc anys han mort més de 300 persones a causa d’aquesta recerca del Sant Greal digital, i els experts asseguren que aquesta xifra cada vegada va a més. I és que sembla que això de veure la mort a través d’una pantalla alleugera el fet de saber que la vida d’algú s’està acabant o ha acabat davant dels teus ulls. I no només això, sinó que encoratja als altres a fer el mateix, jugar-se la vida per uns likes, perquè saben que tan si en surten victoriosos com si no, tindran una gran ovació.

Un altre efecte nociu d’aquesta pràctica de buscar la imatge ideal és l’efecte ‘bola de neu’. Alguns dels influencers que han patit un ensurt mentre es gravaven o es feien un selfie i han sabut parar a temps asseguren que es comença per una foto una mica arriscada; assegut sobre un penya-segat, amb les cames penjant i inclinant una mica el cos cap a fora, però sense deixar de tenir contacte amb el terra (i és que al principi encara hi ha aquest pensament de: «Cal vigilar, no fos cas...»). Però fent honor a les paraules «Renovar-se o morir», es continua amb una mica més d’emoció, posant només una cama sobre la superfície. I a poc a poc, l’adrenalina i les ovacions dels seguidors fan que l’aventura i el risc vagin a més. Perquè després de diferents fotos perilloses, les normals ja no tenen èxit. I així, una mica impulsats per l’afany de protagonisme i una mica pel deliri de superació, molts acaben canviant la seva pàgina d’Instagram per un espai en les necrològiques del país.