Notícia El síndic afirma que no hi ha incompatibilitat Mateu diu que es pot combinar ser conseller amb el sector privat El síndic general, Vicenç Mateu, en una compreixença anterior al Consell General. Autor/a: TONY LARA

El síndic general, Vicenç Mateu, va assegurar ahir que no hi ha «cap incompatibilitat» entre ser conseller a plena dedicació i treballar també en el sector privat. Segons va exposar Mateu, únicament existeix una incompatibilitat quan aquesta persona té un càrrec públic o treballa de funcionari. En aquest cas, la persona en qüestió ha de renunciar a una de les dues feines. El síndic va fer aquestes declaracions després que es conegués que la consellera general demòcrata, Meritxell Mateu, va cobrar 48.000 euros com a assessora de BPA entre ell 2012 i el 2013 sense ser declarats a la CASS. «El reglament del Consell diu el que diu», va recordar Mateu que va afegir que «les incompatibilitats estan regulades entre càrrecs públics o amb una dedicació a la funció pública».



Pel que fa a l’activitat privada, el síndic va admetre que «no hi ha una reglamentació». En aquest sentit, va reconèixer que caldria revisar la legislació actual, ja que «potser s’ha estat molt curós amb la incompatibilitat entre càrrecs públics, però no entre càrrec públic i activitat privada». «És possible que haguem fet curt», va afegir, i «potser sí que hauríem d’anar cap a una major regulació». Quant al temps de dedicació dels consellers, va apuntar que «és una decisió dels grups parlamentaris» i que no hi ha distinció entre uns i els altres.



Sindicatura no pot «prejutjar»/ En referència aquest afer, Vicenç Mateu va assegurar que no li correspon a Sindicatura «aclarir» els fets i determinar si existeix una il·legalitat, així com tampoc «entrar en valoracions d’ordre ètic o estètic». «Hi ha altres instàncies en un estat de dret que ho hauran de dir», va agregar.



Amb tot, Mateu va manifestar que «no tenim perquè dubtar del que ens ha dit la consellera». I que Sindicatura únicament emprendrà accions en el cas que es confirmés que hi ha hagut actuacions «més enllà de l’ordre legal». «Nosaltres no podem prejutjar i menys quan fem confiança al que ens ha comunicat la conseller», va sentenciar.



Sense notícies en el moment dels fets/ El síndic general també va indicar que desconeixia els fets en el moment en què van passar i va subjectar que no en va saber res fins l’actual legislatura.



En aquest sentit, va remarcar que és la Comissió Permanent qui a l’inici de cada legislatura pregunta als consellers que faci «una declaració de feines per veure si hi ha incompatibilitats» establertes per la llei. «A Sindicatura no li correspon en la situació actual entrar a veure les activitats privades de cada conseller», va deixar clar. I, de fet, va afegir, «la majoria de consellers són persones que estan compatibilitzant una funció pública amb una activitat professional privada». Per tant, segons va informar el síndic, no és necessari que declarin les seves activitats privades perquè la llei no ho exigeix. «No ho va fer ni ella ni ningú», va concloure.