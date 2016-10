Salut garanteix que hi ha lloc als geriàtrics per satisfer la demanda

El Ministeri de Salut garanteix que l’oferta de places residencials que disposa el país «permet oferir una resposta adequada a les necessitats i demandes que es presenten». De fet, apunta que «al dia d’avui les places ofertades són superiors a les demandades»: de les 387 habitacions reservades a l’assistència 24 hores als padrins en quatre centres –El Cedre i tres privats–, 130 són lliures. El Govern va fer pública ahir aquesta informació a través del Butlletí del Consell General i a instància de les interrogacions formulades pel conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Gerard Alís que, a més d’interessar-se per la llista d’espera existent per a l’ingrés en una residència, també va voler saber quina és la previsió futura de demanda en vista de «l’envelliment del país» i, per consegüent, les actuacions que es prendran per evitar mancances en aquesta branca.

Centre plens / A més de les 387 places de residència assistida, de les quals Salut informa –sense especificar com estan distribuïdes entre els centres– que 257 estan ocupades, s’esmenta els 85 espais per al servei de dia. Amb tot, a les preguntes «Existeix llista d’espera?» i «Quina és la necessitat?», l’Executiu reconeix que «els centres estan majoritàriament plens», tot matisant que «hi ha un petit percentatge de rotació» per altes i baixes.

Els problemes de llista d’espera que havien existit van ser resolts amb l’establiment de més «convenis transitoris de concertació de places amb Clara Rabassa i Salita».



Més endavant es concretitzen les dades: «Actualment hi ha 11 places de servei de residència assistida disponibles i deu persones que estan a l’espera de la valoració» per saber si se’ls adjudica un d’aquests llocs.

Atenció a domicili / De les estadístiques i estudis demogràfics del país se’n desprèn l’envelliment de la població. En vista de la previsió, Alís qüestiona al Govern com pensa abordar els problemes de cobertura de la demanda. «Potenciar i millorar l’atenció a domicili» és l’aposta pública.

Assegurant que «en les properes setmanes es disposarà d’una aproximació» al nou «model sociosanitari», el Govern afirma que el servei d’assistència a les llars serà la principal resposta als problemes d’allotjament de padrins als geriàtrics que puguin sorgir en un futur a causa del creixement de la xifra de persones amb necessitat d’assistència.