Notícia DA critica «el soroll mediàtic institucionalitzat d’alguns partits» El partit del Govern vol passar pàgina davant d’afers com BPA i Mateu Polítics en actiu, militants i simpatitzants de Demòcrates per Andorra, reunits ahir a l’Art Hotel. Autor/a: ANA/M.T.

Demòcrates per Andorra va celebrar anit una reunió amb presència dels càrrecs electes, membres de l’executiva i membres de les candidatures per tancar files al voltant de l’afer BPA i els diferents casos que han afectat la imatge del partit, segons informa l’ANA. El secretari general del partit, Eric Jover, va explicar que es volen centrar en els projectes de país que afecten el dia a dia de la ciutadania i va criticar el «soroll mediàtic que està institucionalitzat per alguns partits», assegurant que «ells sabran a quin joc juguen però jo crec que això desvaloritza la política del país».



El portaveu del Grup Parlamentari Demòcrata, Marc Ballestà, va afegir que amb el tema de Meritxell Mateu es va actuar d’acord amb les informacions i els fets que es van anar succeint, alhora que va lamentar que «l’oposició estigui tan poc centrada en els aspectes que realment importen al nostre país».



Des del Govern, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va defensar que en l’acte «s’ha demostrat que estem preparats per afrontar tot el que pugui anar sortint», i va reiterar que la seva obligació és ser transparents i donar explicacions quan calgui, «sense desconcentrar-nos dels projectes que són importants».



Quant a la pregunta presentada per Liberals d’Andorra sobre si hi ha més càrrecs electes relacionats amb la societat Landstreet, Ballestà va afirmar que «aquesta informació no la sé ni crec que sigui important ara mateix», mentre que la ministra Calvó va garantir que donaran les explicacions que convinguin perquè en tenen l’obligació com a càrrecs públics, com ha fet el ministre Xavier Espot i com ha anunciat que farà el ministre Jordi Alcobé quan hagi recopilat tota la informació pertinent.



Fites / L’objectiu de DA és posar l’accent en la feina que s’està fent des del Govern, els comuns i el grup parlamentari i els reptes són la reforma sanitària, la reforma de la funció pública i l’acord d’associació amb la Unió Europea. DA vol passar pàgina de «tots els afers que estan enrarint el clima polític actual» ja que asseguren que el cas BPA ja està en vies de la resolució final, i «tot el soroll mediàtic que tenim ja està judicialitzat», va concloure Ballestà.



El «Mmmmm...» de Mateu a la trobada dels col·legues



Demòcrates per Andorra (DA) va informar ahir al vespre de la reunió de càrrecs electes i membres de l’executiva del partit, entre d’altres, a la seva pàgina web. La subsíndica general, Mònica Bonell, va compartir la notícia al seu perfil de la xarxa social Facebook i la ja exconsellera general Meritxell Mateu, que va dimitir fa una setmana després de revelar-se que va cobrar (en negre) de BPA, va escriure un comentari amb moltes interpretacions: «Mmmmm....».