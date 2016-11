Notícia L’oposició critica el dèficit sanitari i la inacció de Govern Els grups no veuen bé que s’utilitzin els recursos d’Andorra Telecom El ministre Jordi Cinca presenta el pressupost, dimecres passat. Autor/a: SFGA/CEsteve

Els grups parlamentaris de l’oposició van criticar ahir el projecte de pressupost presentat pel Govern. El Partit Socialdemòcrata (PS), Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i Liberals d’Andorra (Ld’A) es van mostrar especialment durs en els números vermells del sistema sanitari i la «inacció» de Govern per millorar aquesta situació. També van ser contundents amb el fet que l’Executiu utilitzi els beneficis d’Andorra Telecom per equilibrar els comptes.



En aquest sentit, el conseller general per SDP, Víctor Naudi, va qualificar el pressupost de «mediocre» i va afirmar que «és resultat d’una mala gestió política». Naudi va considerar que el Govern «no ha fet les reformes que tocava» i va recordar que el dèficit sanitari no para de créixer. En referència al Pacte d’Estat de salut, va insistir en què «cal plantejar-lo bé, més detalladament», ja que «no tenim un xec en blanc».



Per la seva banda, el conseller general del PS, Pere López, va considerar que «el pressupost recull moltes de les coses que DA ha anat fent malbé aquests anys de gestió». El socialdemòcrata es va mostrar especialment dur amb l’elevat dèficit del sistema sanitari lamentant que es continuï sense engegar la reforma sanitària i sense actuar per tallar les irregularitats al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). «Aquest Govern ha creat molts equips i ha fet molts plans estratègics, però no ha pres cap decisió», va sentenciar, tot apuntant que «a més, s’ha generat en el sistema tot un seguit de mals funcionaments, malbarataments i, fins i tot, una xarxa de corrupció».



Per tot, va advertir que «vista aquesta inacció» tocarà «elevar el to polític». En aquest sentit, va lamentar que «s’insisteixi en un pacte d’Estat» que, al seu entendre, «el que vol és intentar anul·lar la política».



Des del grup liberal, el conseller Ferran Costa va opinar que «òbviament cal posar mesura de manera imminent al dèficit que cada any s’està originant en el sistema sanitari». «De fet, això nosaltres ho diem, però qui ho portava al programa electoral i qui fa sis anys que governa són els senyors de Demòcrates per Andorra i em sembla que el senyal és any rere any el mateix. Que s’hi posin», va reclamar.



Beneficis d’Andorra Telecom/ Pel que fa als beneficis de la companyia telefònica, el conseller d’SDP va lamentar que «malgrat utilitzar els dividends d’Andorra Telecom els pressupostos no són equilibrats».



En el mateix sentit es va expressar López, que es va mostrar «extremadament preocupat» pel fet que, un any més, Govern opti per pressupostar com a ingressos tots els beneficis esperats per Andorra Telecom. «Ens preocupa que s’agafin diners de manera sistemàtica. És un recurs que s’ha generat amb els anys però que tothom sap que no es podrà mantenir a llarg termini», va advertir. I va criticar també que «l’Executiu de Demòcrates per Andorra es cregui que té un dret preferencial sobre uns fons que són del país i que en un futur poden ser necessaris».



El conseller general liberal va recordar que «ja vam dir en el seu moment que no era la millor manera d’arribar a uns pressupostos equilibrats».