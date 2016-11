DA defensa que la llei d’allotjaments turístics «permetrà l’autoregulació»

El grup parlamentari de la majoria va qualificar ahir «d’ambiciós» el projecte de llei de l’allotjament turístic que es troba a tràmit parlamentari i va explicar que va presentar «11 esmenes que aporten millores puntuals al redactat», rebent un total de 119 esmenes a l’articulat i una esmena a la totalitat. El conseller general demòcrata Carles Jordana va assegurar que «han escoltat i recollit els neguits del sector, i que aquest considera que la llei «no entorpeix la gestió diària dels establiments», ja que els aspectes que podrien dificultar-la «es fixaran posteriorment per reglament».



Jordana considera que s’ha fixat un termini suficient per a adaptar-se a la nova llei i va assegurat que, a diferència del que va manifestar el grup liberal, «la llei no va contra el sector turístic, sinó al revés».



Pel que fa a la demanda feta pels liberals de fixar un preu mínim per evitar que les habitacions es venguin sota els preus de mercat, Jordana considera que es fa molt difícil establir-lo a causa de l’estacionalitat i de la venda per Internet, així com per la lliure competència que des de DA defensen. En aquest sentit, Jordana considera que la llei el que fa és potenciar la qualitat dels serveis, de manera que «això hauria d’obligar a què hi hagi un preu mínim». DA també vol que, a l’hora de tirar endavant un pla especial o parcial, un batlle pugui intervenir en cas que no es coneguin tots els propietaris o algun d’ells no comparegui en l’atorgament de l’escriptura.



Per la seva banda, la consellera Meritxell Palmitjavila va assegurat que «no comparteixen en absolut la posició dels Liberals, i asseguren que la modificació s’ha fet amb el consens dels set comuns».



Contraris a la reforma / El grup parlamentari de DA va mostrar-se contrari a legalitzar la doble nacionalitat i a modificar la Llei electoral en els termes que proposa el Partit Socialdemòcrata. El conseller general Carles Jordana considera, d’una banda, que «les dificultats que suposa disposar del passaport andorrà fora de les fronteres se solucionaran amb l’acord d’associació amb la Unió Europea, de manera que el debat de la doble nacionalitat quedarà completament desvirtuat». Pel que fa als canvis proposats pel PS per dotar de major proporcionalitat les eleccions generals i comunals, Jordana considera que quan es tracta de defensar el territori «no hi pot haver una divisió».