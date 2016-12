La xifra d’entrada de vehicles al pont de la Puríssima supera tota previsió amb 138.000

El macropont de la Puríssima ha acabat superant les previsions de les previsions. Una xifra tan inesperada com excel·lent per al turisme del país. Al final són 138.000 els vehicles que han entrat des de dissabte 1 de desembre fins diumenge passat i el que suposa un 17% per sobre dels 125.000 que d’inici s’esperaven i un 10% dels 130.000 que es calculaven des del dimarts, vista l’evolució de visites que s’estava registrant.



Nou dies, a una mitja de 15.333 per cadascun d’ells que superen d’una manera brutal el pont del 2011 –el darrer que havia estat tan llarg–, al qual el dia més fort havia estat de 10.000 vehicles. Cal dir, però, que l’any passat van haver-hi 69.000 entrades en quatre dies, amb una mitjana de 17.250.



Les cues per a la sortida, contradient el que reflecteixen els números, no han estat gaire destacables. Des de Mobilitat asseguren que ha estat una operació sortida esgraonada, repartida durant els últims dies, que han ajudat a evitar les aglomeracions i retencions d’altres ocasions. En hores clau, s’habilitava el doble carril en sentit sud des del quilòmetre zero a la frontera del riu Runer que permetia evitar els embussos. Així doncs, diumenge va ser molt plàcid. Cues per sortir d’un màxim de 5 quilòmetres per anar a Espanya i de 2 per anar a França, míseres en comparació amb les de 16 que es van registrar per fer entrar el primer dia –dissabte 1 de desembre– els 18.000 vehicles, en la jornada que més entrades dels nou dies va registrar.