Més seguretat en la pràctica de l’esquí de muntanya

La perillositat de la pràctica de l’esquí de muntanya va posar-se de manifest ahir durant la jornada tècnica que Ski Andorra va organitzar per donar a conèixer el treball menys visible de Grandvalira i Vallnord. El responsable de màquines de Pal, Josep Maria Gelabert,va explicar que l’element que genera més problemes de seguretat és el troll, el cable que subjecta les màquines trepitjaneu quan s’ha de treballar en pendents importants, amb una llargada de fins a 1.000 metres i poc visible per als practicants d’esquí de muntanya. El cable, a més, té 4,5 tones de força i queda molt tensat, de manera que les estacions senyalitzen els punts d’ancoratge que disposen per evitar ensurts i que no es tornin a repetir accidents mortals com el de gener del 2014. «Cada nit trobo una quinzena de persones pujant, els expliques que és perillós i no hi ha manera, diuen que la muntanya és de tots», va assenyalar Gelabert.



El president de l’entitat Joan Viladomat, va explicar que esperen finalment poder tenir enllestit un reglament abans que acabi aquesta temporada, que estan preparant conjuntament amb el Govern i amb la Federació de Muntanyisme. La solució passa per fer públic una planificació dels horaris i les pistes en què no s’estigui treballant amb màquines subjectades per cables, de manera que els practicants d’aquesta modalitat tinguin cada nit un espai on poder entrenar-se. La planificació, que es farà per temporada, es podrà consultar a la pàgina web de la FAM.



Viladomat va recordar que les estacions d’esquí tenen l’ús privatiu del terreny públic, i que per tant qualsevol altra activitat ha de ser compatible amb la dels dominis. A més, va assegurar que actualment podrien prohibir l’esquí de muntanya dins dels dominis esquiables, però que aposten per fer un reglament que els avali perquè la seva voluntat no és sancionar. «A tots ens agradaria que hi hagués autorregulació però s’ha demostrat que no funciona», va manifestar.

Els responsables de les estacions, a més, demanen que es facin campanyes de sensibilització.