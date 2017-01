Set nínxols en flames en un incendi provocat a Canillo

La Policia està investigant un acte vandàlic que va tenir lloc entre el 23 i el 24 de desembre al cementiri vell de Canillo, situat al costat de l’església de Sant Serni. Segons va informar el Cos, uns desconeguts «van provocar un petit incendi mitjançant decoració i flors que va causar danys en set nínxols». Els fets han estat denunciats pel Comú de Canillo, des d’on han explicat que va ser un veí el que va donar l’alerta després de detectar fum al recinte del cementiri i de veure algunes làpides ennegrides.



Segons la investigació que s’està duent a terme, sembla ser que les destrosses no estarien dirigides o relacionades amb els propietaris dels nínxols, sinó que tot apunta que es tractaria d’una bretolada. De moment no s’han produït detencions, però la Policia continua treballant per esbrinar l’autor o grups d’autors de l’incident.



Des del comú van indicar que no donen més importància a l’incident «més enllà d’una bretolada», i que «no s’ha tornat a detectar cap més incident». El que està clar és que els indicis apunten que no va ser un accident, i que el responsable o responsables del succés haurien accedit fàcilment al recinte saltant el petit mur que l’envolta.



Robatoris / Durant els darrers dies, la parròquia de Canillo ha patit diversos furts en domicilis de diverses urbanitzacions de la localitat. La Policia, que ha obert una investigació per esbrinar l’autor o autors dels fets, té constància de dos avisos de robatoris, tots dos en pisos, que es van produir entre l’1 i el 3 de gener. Els lladres es van endur 600 euros d’un dels domicilis i 500 euros més d’un l’altre, a més de bijuteria diversa de poc valor. D’altra banda, el Cos de Policia també investiga un acte vandàlic al cementiri vell de la mateixa parròquia.



En almenys un dels casos, els lladres haurien accedit a l’habitatge mitjançant una radiografia o similar, aprofitant que els inquilins no passaven la clau en sortir dels seus domicilis. Per aquest motiu, la Policia recomana, com una de les mesures de seguretat per evitar furts, tancar les portes donant la volta a la clau cada vegada que es decideixi abandonar la llar.



Estat d’alerta / Aquests anuncis de furts s’afegeixen al que es va produir dilluns en el què s’haurien sostret diversos objectes de valor i fins a 2.000 euros en efectiu en un habitatge de la Massana.



D’aquesta manera, doncs, s’afronta una moguda temporada d’hivern, el començament de la qual va estar marcada per l’estat d’alerta que van despertar la desena de robatoris que es van produir a la Massana a finals d’any –i que van afectar una propietat de l’exministre Espot– i als furts amb força comesos durant una matinada de desembre a sis establiments situats a Engordany.