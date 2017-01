Notícia El jutge imputa els pares de Nadia Nerea per explotació sexual S’obre un altre procediment judicial per les fotografies Marga Garau, la mare de la nena, a l’arribada als jutjats de la Seu amb el seu advocat.

El jutge de la Seu d’Urgell, després d’escoltar les explicacions dels pares de la nena Nadia Nerea, Fernando Blanco i Margarida Garau, sobre les fotografies de caràcter sexual trobades pels Mossos d’Esquadra, va ratificar la seva decisió d’investigar formalment els dos progenitors pels delictes d’«exhibicionisme, provocació sexual i explotació sexual».

El magistrat considera que l’existència d’aquestes imatges haurà de ser aclarida en un altre procediment judicial, ja que no guarda relació amb la causa oberta contra Blanco i Garau per un delicte d’estafa continuada. Malgrat la nova imputació, el jutge no amplia les mesures cautelars contra ells. Això significa que Blanco seguirà en presó preventiva a Lleida i que Garau continua en llibertat però sense la tutela de la nena. Tampoc canviarà el règim de visites de la Nadia, i la seva mare podrà seguir veient-la durant els caps de setmana a Mallorca, on viu amb la seva tieta.

D’altra banda, el jutge ha acceptat l’acusació particular presentada per la Generalitat, que entrarà a formar part de la causa original que instrueix contra Blanco i Garau per quedar-se amb tots els diners que estaven recaptant per intentar curar la seva filla, afectada, segons deien, d’una malaltia incurable. Els fons no es van invertir mai en la salut de la nena, afectada de tricotiodistrofia.

Els pares de la Nadia no van convèncer el jutge sobre l’origen de les fotografies, ja que tots dos van justificar totes i cada una de les fotografies de caràcter sexual sota sospita. Segons l’advocat Alberto Martín, Blanco i Garau van declarar que les fotos es van fer «dins d’un àmbit familiar normal i natural». Es tracta d’una nena «juganera», va recordar el lletrat per defensar que determinades «postures» en les quals pogués aparèixer la menor es devien només al caràcter ingenu d’aquesta. Martín, que també va veure totes les imatges compromeses, va assegurar que cap «té res d’especial. No hi ha res que tingui un criteri pornogràfic ni obeeixi a una explotació sexual». «Absolutament res», es va reafirmar el lletrat.

Sobre les imatges en què presumptament apareixien els pares practicant relacions sexuals davant de la menor, l’advocat va insistir que «mai es va portar a terme cap acte en perjudici de la menor». «Ni en la seva presència de manera que ella ho hagi pogut veure», donant a entendre que encara que la menor aparegui retratada amb els pares podria estar dormint.

L’advocat manté que les noves i gravíssimes imputacions que recauen sobre els seus clients estan sustentades sobre la subjectivitat dels Mossos i del jutge. Entén que per interpretar com a «pornogràfiques» les imatges sota sospita resulta necessari un «element valoratiu molt fort, molt personal». Alguns al veure-les creuran que són «normals» i «potser» a altres els semblaran «pornogràfiques». «No volem un judici social dur, ni que se’ls cremi en una foguera», va demanar Martín, «volem que se’ls jutgi per aquelles qüestions que procedeixin».

El magistrat assenyala en la seva resolució que a les imatges «es pot observar com, sense cap mena de dubte, una menor d’edat presencia relacions íntimes, d’un caràcter sexual explícit». El jutge no troba «una explicació raonable» d’aquestes imatges, tant per la seva evidència com per l’edat de la menor. Afegeix que «la menor, tot i la malaltia patida, necessàriament hauria d’entendre la significació dels actes que els seus progenitors feien no només en la seva presència, sinó al mateix llit on ella es trobava».

La policia també va trobar fotografies de la nena despullada que, segons el jutge, no es poden enquadrar en «les innocents» imatges que qualsevol pare podria tenir del seu fill menor. Les fotos són d’«evident contingut sexual», ja que s’hi veu la Nadia amb les mans als genitals, fent «explícits creuaments de cames» o exhibició de les seves parts íntimes.

Els Mossos estan analitzant els 13 USB, set targetes de memòria, tres discos durs i altres terminals informàtics comissats als pares de la Nadia per si es detectessin arxius esborrats que puguin ser rellevants per a la investigació o trobar noves fotos que puguin ser presumptament constitutives de delicte.