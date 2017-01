Notícia La línia Lleida-la Pobla va rebre 111.000 viatgers l’any passat 75.000 usuaris es comptabilitzen des de la posada en servei dels nous trens assatgers en l’estrena dels nous trens de la línia que uneix Lleida i la Pobla, l’any passat.

La línia ferroviària d’FGC que uneix Lleida amb la Pobla de Segur va registrar 111.116 viatgers durant el 2016, respecte als 60.205 de l’any anterior. Del total d’usuaris, 75.545 es van assolir a partir del 25 de juliol passat, moment en què van entrar en funcionament els dos nous trens adquirits per FGC i en què també es van incrementar les freqüències a la línia i es va reduir el temps de trajecte. Així, la mitjana de viatgers entre els mesos de gener i juliol es va situar entorn els 5.400, i es va incrementar fins als 14.500 entre agost i desembre. Durant el 2016, l’índex de satisfacció dels clients de la línia Lleida-la Pobla va ser del 75,61%, el més alt de les tres línies ferroviàries gestionades per Ferrocarrils. Altrament, el president d’FGC, Enric Ticó, ha anunciat que l’empresa pública Infraestructures.cat licitarà el projecte constructiu de la nova estació de trens d’aquesta línia que s’ubicarà al polígon industrial El Segre de Lleida, les obres de la qual podrien començar abans de finals d’any.

L’entrada en funcionament dels dos nous trens adquirits per FGC per a la línia de la Pobla de Segur, sumat a l’increment de freqüències i a una reducció del trajecte, s’ha traduït en un increment considerable en el nombre viatgers. En concret, des del 25 de juliol passat i fins a finals del 2016, la línia Lleida-la Pobla va registrar 75.545 viatgers del total de 111.116 que va utilitzar aquest corredor durant tot l’any passat, segons les dades facilitades per FGC. Aquesta tendència a l’alça fa ser optimistes als responsables de Ferrocarrils de la Generalitat, motiu pel qual confien superar en aquesta línia els 125.000 viatgers durant aquest any. Ticó ha fet una balanç positiu d’aquest canvi de model a la línia ferroviària de la Pobla, que ha comportat «una millora del servei per als usuaris». Així mateix, ha destacat que funcionen «especialment bé» els enllaços d’aquesta línia amb el servei d’alta velocitat a Lleida, «cosa que ha permès situar aquesta zona del Pirineu a menys de tres hores de Barcelona», segons Ticó. També ha posat de relleu que des del 25 de juliol i fins a finals d’any la línia Lleida-la Pobla va registrar «només» 15 alertes dels usuaris, a través de l’aplicació per a mòbils que FGC posa gratuïtament a disposició d’aquests. Pel que fa al Tren dels Llacs, el tren turístic que circula entre Lleida i la Pobla de Segur, va tancar el passat 29 d’octubre la seva vuitena temporada superant les xifres dels anys anteriors, assolint una ocupació del 99,08%. En concret, va transportar prop de 7.400 viatgers, en comparació als 7.199 de la temporada 2015. Ticó ha garantit la continuïtat aquest pròxim any d’aquest servei turístic.