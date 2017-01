Notícia Vila assegura que no hi haurà acomiadaments a Naturlandia El cònsol reconeix que pot reduir la contractació de temporers El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El pla de viabilitat que l’empresa KPMG està elaborant per millorar la situació financera de Naturlandia no inclourà acomiadaments a la plantilla, malgrat que el nou calendari marqui el tancament del parc dos dies setmanals i els mesos de maig i novembre. Així ho va assegurar ahir el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, que únicament va reconèixer que pot suposar una reducció de dies treballats especialment per als treballadors de cap de setmana «que podrien passar de fer-ne deu a fer-ne sis o set». Segons va explicar però, «no es contempla fer fora al personal» sinó que els «temporers de cap de setmana seran contractats menys dies».



Aquests canvis en l’obertura de Naturlandia és només una de les mesures que s’estan estudiant amb l’objectiu de rebaixar el dèficit del parc d’aventures. En aquest sentit, Vila va informar que l’empresa KPMG presentarà la resta de propostes en el pròxim consell d’administració de la societat explotadora. Entre elles, s’inclouen canvis en el sistema d’informàtica intern, modificacions en l’organització i en les funcions d’algunes persones de la plantilla, en un nou sistema de direcció, i en la restauració on s’han detectat certes «mancances». El cònsol major de la parròquia també va destacar que està prevista la contractació d’un director de producció, a més del ja anunciat canvi de calendari.



En referència aquesta última, va posar de manifest que s’ha avisat abans perquè les agències ho tinguin en compte i no agafin reserves en els dates en què les instal·lacions romandran tancades.



El conjunt de mesures han de servir per «no perdre cèntims i que Naturlandia no costi tants diners al comú».