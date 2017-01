El MoraBanc puja al setè lloc després de la gesta a Gran Canària

El MoraBanc Andorra continua impressionant a la Lliga Endesa després de guanyar-se un bitllet per a la Copa. Amb l’inici de la segona volta, dissabte es va desplaçar a la pista del Gran Canària i va oferir un recital fins escombrar de la pista els locals i guanyar per un escandalós 64-90. Aquest triomf permet els de Joan Peñarroya avançar el seu rival en la taula i ascendir al setè lloc, mantenint el marge de dos triomfs respecte del vuitè classificat, ara el Fuenlabrada, i l’amplia a tres amb el Bilbao i el Betis, que han perdut.

VICTÒRIA NÚMERO 100 / El conjunt andorrà va escollir l’escenari d’un gran per sumar la victòria número 100 de la seva història en la Lliga Endesa, a banda d’aconseguir el segon triomf més voluminós com a visitant, el tercer a nivell general i posar el fre, i de quina manera, a la nefasta ratxa lluny del Poliesportiu, on a la primera volta tan sols va guanyar a Manresa en vuit desplaçaments. Shermadini (17 punts), Antetokounmpo (16) i Jelinek (15) van ser els guies en aquesta victòria de prestigi.



El de Casimiro van adjudicar-se el primer quart per un ajustat 20-17, aprofitant les imprecisions i els problemes en el rebot defensiu d’un MoraBanc que, amb tot, van ser capaços de neutralitzar en dues ocasions un desavantatge de nou punts des del triple que, per cert, va funcionar a la perfecció, anotant 9 de 17 intents.



De nou es van distanciar els locals al segon quart, aquesta vegada en vuit punts, però els de Peñarroya van posar una marxa més fins aconseguir el primer avantatge que suposaria a més no deixar de manar més en l’electrònic.



Perquè va arriba al descans tres per sobre (36-39) i una exhibició en totes les facetes al tercer període va deixar el partit ja pràcticament sentenciat. Antetokounmpo va dirigir els tricolors fins el 43-50 als primers minuts. Després va ser el joc coral, elèctric, espectacular, sense fallar pràcticament cap tir, i la bretxa que va obrir abans d’encarar els darrers deu minuts va ser important (45-62).



El MoraBanc no va abaixar el ritme per evitar concedir la més mínima escletxa d’esperança al Gran Canària, com va passar la setmana passada davant el Betis (al tercer quart va passar de guanyar de 26 a fer-ho de 5) vista l’entitat de l’equip que tenia davant. Una bona defensa i la connexió Albicy-Shermadini, imparable per als de groc, va acabar sent definitiu. «Molt contents d’una victòria com aquesta i de tenir la capacitat de fer aquest partit en una de les pistes més difícils de la competició. S’ha de felicitar l’equip, és un partit que recordarem molt de temps», va manifestar Peñarroya, orgullós dels seus, a l’acabament.