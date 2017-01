Gili demana els informes del Consell Assessor del Patrimoni Cultural

Rosa Gili va tramitar ahir una demanda d’informació i un seguit de preguntes escrites amb les quals vol saber si s’ha complert els darrers anys els punts de la Llei del Patrimoni Cultural que fan referència al Consell Assessor i als informes que ha d’elaborar tant anualment com sobre els entorns de protecció. Amb les peticions, la consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) també reclama informació sobre l’estat d’elaboració de les normatives que han de garantir la conservació de diferents monuments claus.





En el primer escrit, la parlamentària sol·licita a Govern que li faciliti «els informes d’avaluació anyals del Consell Assessor del Patrimoni Cultural d’aplicació de la Llei de Patrimoni Cultural d’Andorra i l’estat general del patrimoni». També reclama «els dels projectes de disposicions generals en matèria de patrimoni cultural que hagi elaborat des de l’any 2011».



En el segon escrit, amb resposta per escrit, Gili va recordar que la legislació encomana al Consell Assessor del Patrimoni la tasca «d’avaluar un cop l’any l’aplicació de la llei i l’estat general del patrimoni i fer públics els resultats». Tot i així, indica, «el darrer informe es va elaborar el 2011 i posteriorment el Govern de Demòcrates per Andorra (DA) no en va acordar la seva publicació o comunicació». També correspon a aquest òrgan, remarca l’escrit, «emetre informes sobre els projectes de disposicions generals en matèria de patrimoni cultural», per tant, «entenem que ho ha pogut fer sobre els molts entorns [de protecció] adjudicats». Justament, apunta, molts dels externs durant els anys 2012 i 2013 «encara no han estat publicats».



Per això, es demana a Govern si des de l’arribada de DA al poder s’han fet les avaluacions que pertoquen al Consell Assessor i, en cas afirmatiu, quantes. També si s’han fet els informes relatius als entorns adjudicats a partir del 2011, quins en serien i en quin estat es troben els que van ser externalitzats». Aquests són els de Santa María i Sant Marc d’Encamp, Sant Serni de Nagol, Sant Romà de les Bons i la Torre dels Moros, Sant Serni de Llorts, Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana, Casa Rossell, Casa d’Areny Plandolit i Sant Corneli d’Ordino.